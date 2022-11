Wurstel Suillo di Cesare Fiorucci: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 18 Novembre 2022

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo alle Uova Azienda Avicola Ovotri, alle Uova Fresche Categoria A di Pazzaglia e alla Preparazione a base di merluzzo nordico di Sodergarden: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto dei Wurstel Suillo di Cesare Fiorucci a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 17 novembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 15 novembre 2022.

Wurstel Suillo di Fiorucci: richiamo causa proteine uova

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Wurstel Suillo 250g, il marchio del prodotto è Fiorucci e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è CE IT 272 L. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è sempre Cesare Fiorucci Spa, con sede dello stabilimento a Santa Palomba.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 02441 (il numero di lotto esteso è 2250244001), quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 9 gennaio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente la possibile presenza di proteine delle uova.

Nelle avvertenze le persone che sono allergiche alle proteine delle uova non devono consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione. Va da sé che se non si è allergici alle uova, non vi sono problemi con questo lotto.

Recentemente sono stati ritirati dal commercio anche alcuni lotti dei Wurstel Wudy Aia e (richiamo da parte di Carrefour) e dei Wurstel con pollo e tacchino al formaggio di Tobias (richiamo da parte di Eurospin) a causa di problemi di Listeria monocytogenes. Il richiamo dei Wurstel di Puro Suino di Conad, invece, è imputabile alla possibile presenza di frammenti di plastica nei lotti indicati.