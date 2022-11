Cannella biologica in polvere di Pensa Bio e Artigiano del Bio: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 22 Novembre 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo ai Wurstel Le Cock di pollo e tacchino di Salumificio Scarlino, ai Wurstel Suillo di Cesare Fiorucci e alle Uova Azienda Avicola Ovotri: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti della Cannella biologica in polvere di Pensa Bio e di Artigiano del Bio a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 21 novembre 2022, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 4 novembre 2022.

Cannella biologica in polvere: richiamo per anidride solforosa

In tutti i casi dei richiami, la denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Cannella biologica in polvere, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Food For All di Tonello Mario e c. snc, mentre il nome del produttore è Food For All snc, con sede dello stabilimento in via G. Galilei 6/8 a Pescantina (VR). Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Food For All.

Questi di seguito sono i marchi del prodotto, i numeri dei lotti di produzione, le date di scadenza o il termine minimo di conservazione e le unità di vendita dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Cannella biologica in polvere di Pensa Bio: numeri di lotto 20/07/203 (data di scadenza del 20 luglio 2023), 05/10/2023 (data di scadenza del 5 ottobre 2023) e 14/12/2023 (data di scadenza del 14 dicembre 2023), unità di vendita rappresentata dal barattolo da 40 grammi

Cannella biologica in polvere di Artigiano del Bio: numeri di lotto 220105 (data di scadenza del 30 aprile 2023), 220207 (data di scadenza del 30 aprile 2023), 220427 (data di scadenza del 30 aprile 2023), 220704 (data di scadenza del 4 luglio 2023) e 220822 (data dis cadenza del 22 agosto 2023), unità di vendita rappresentata dalla confezione da 1 kg

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni. La cannella usata nel confezionamento, infatti, contiene l’allergene anidride solforosa non dichiarato in etichetta.

Nelle avvertenze si raccomanda alle persone allergiche all’anidride solforosa di non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione, se già acquistati e presenti in casa, ma di restituirli presso il punto vendita di acquisto per richiedere il rimborso. Viene anche specificato che il prodotto è del tutto sicuro per i consumatori che non sono allergici all’anidride solforosa.

Recentemente, poi, sono stati richiamati dal commercio anche alcuni lotti della Cannella in Polvere Bio di Bongiovanni, il Mix a base di cannella in polvere di Lo Conte (richiamo da parte di Coop) e la Cannella in polvere Bio di La Finestra sul Cielo, sempre a causa della presenza dell’allergene anidride solforosa.

Fra i sintomi scatenati dall’allergia all’anidride solforosa abbiamo: