Wurstel Le Cock di pollo e tacchino di Salumificio Scarlino: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 21 Novembre 2022

Ancora un richiamo pubblicato sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alle Uova Azienda Avicola Ovotri, alle Uova Fresche Categoria A di Pazzaglia e alla Preparazione a base di merluzzo nordico di Sodergarden: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto dei Wurstel Le Cock di pollo e tacchino del Salumificio Scarlino a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è di qualche giorno fa, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 14 novembre 2022.

Wurstel Le Cock di pollo e tacchino: richiamo per Salmonella

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Le Cock di pollo e tacchino, il marchio del prodotto è Scarlino, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 1253 L. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è sempre Salumificio Scarlino srl, quello con sede dello stabilimento sulla Strada Provinciale 360 per Casarano, al km 10,3 di Ugento, provincia di Lecce.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato con 02/03/23L1, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 2 marzo 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 10 pezzi x 1000 grammi, 3 pezzi x 250 grammi e 3 pezzi x 250 grammi in multipack.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico: si parla di un rischio grave per la salute dei consumatori a causa della rilevata presenza di Salmonella spp. Nelle avvertenze viene specificato che il prodotto non deve essere consumato se già acquistato e presente in casa, bensì riportato presso il punto vendita di acquisto.

Nell’avviso non viene specificato di quale tipo di Salmonella si tratti, ma in generale questi batteri Gram-negativi asporigeni possono provocare comunemente gastroenteriti con nausa, vomito, diarrea e febbre da tossinfezioni alimentari (soprattutto se l’infezione è causata dalla cosiddette “Salmonelle minori” come la S. enteritidis). Tuttavia ci sono alcuni ceppi di Salmonella che possono provocare forme più gravi come le febbri enteriche, la febbre tifoide e forme setticemiche.

Sempre di recente sono stati richiamati dal commercio altri lotti e marche di Wurstel, per diversi motivi: i Wurstel Suillo di Cesare Fiorucci a causa della presenza di proteine di uova, i Wurstel Wudy di AIA a causa della presenza di Listeria monocytogenes, i Wurstel con pollo e tacchino al formaggio di Tobias sempre a causa della Listeria monocytogenes e i Wurstel di puro suino Conad a causa della presenza di frammenti di plastica.