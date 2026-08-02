Il pinot nero della California è in crisi

La California brucia, e non per gli incendi estivi: la produzione di pinot nero è a picco, e molte aziende vanno letteralmente in fumo.

La California rischia di restare a secco. No, non stiamo parlando delle coltivazioni di mandorli che succhiano tonnellate di litri di acqua, o dei data center che la rendono pure inquinata. Non ci riferiamo nemmeno agli incendi incontrollati, che ormai puntualmente bruciano chilometri quadrati di terreno rendendolo arido e inospitale. No, a rimanere senza neanche una goccia stavolta è il terroir dedicato al pinot nero.

A lungo uno dei vitigni trainanti della produzione di rossi californiana, oggi il pinot nero sta attraversando un periodo di crisi. I motivi sono molteplici: prezzi troppo alti e la concorrenza con altri vini, soprattutto bianchi. Ma anche un pubblico, specialmente la fetta delle nuove generazioni, che beve sempre meno e non è disposto a pagare così tanto per farlo.

Il risultato è che molti produttori gettano la spugna. Alcuni lasciano marcire le uve in pianta, da quanto poco è conveniente mettersi a farne vino. Altri sono costretti a vendere tutto o direttamente chiudere i battenti dell’azienda vitivinicola. Fino a coloro che scelgono di estirpare filari e filari di vigna e poi bruciare tutto, in una metafora triste del business andato letteralmente in fumo.

Non è più pinot nero mania

C’è stato un tempo in cui il pinot nero in California era il vino del momento. E siccome siamo nella patria di Hollywood, quel momento corrisponde a un film. Nel 2004 usciva Sideways, un indie con protagonista Paul Giamatti, scrittore in viaggio (letterale e interiore) fra i vigneti californiani. Se da una parte il film è stato deleterio per un altro vitigno internazionale, ovvero il merlot, dall’altra ha segnato l’epoca del cosiddetto pinot noir boom.

Finita la storia d’amore degli americani con i classici vitigni bordolesi (merlot e cabernet sauvignon su tutti), iniziava dunque un french kiss con quelli tipici di Borgogna. Chardonnay da una parte, pinot nero dall’altra. Il vino decantato in tutti i sensi dal film diventava la bottiglia must da avere e degustare, e per anni ha trainato il settore dei rossi in California.

Nelle contee interessate, vale a dire Sonoma e Santa Barbara, l’enoturismo è letteralmente esploso. Solo l’anno successivo all’uscita del film le vendite erano aumentate del 16 percento, schizzando a picchi di più 70 percento nel periodo d’oro degli anni zero e dieci. Già dal 2006 il pinot nero era richiesto così tanto che i produttori hanno cominciato a non starci più dietro. E da lì sono cominciati i guai.

Perché per far fronte alla domanda crescente molti enologi hanno cominciato a fare qualche passo falso. Coltivare il pinot noir su terroir non idonei ad esempio, e allo stesso tempo sbarazzarsi di quel merlot tanto criticato nel film. O ancora, usare blend di uve di qualità variabile, mischiando la qualunque pur di soddisfare il mercato.

Risultato? Una produzione approssimativa e raffazzonata, qualità discutibile e interesse calante del pubblico, che nel frattempo è passato ad altri trend. Su tutti quello del vino bianco, che oggi domina l’industria con vitigni anche meno conosciuti, come grüner veltliner e fiano. E chi per anni ha puntato solo sul pinot nero adesso deve correre ai ripari.

Tutto in fumo

Reinventarsi però non è semplice. È il grande dilemma della monocoltura, che finché va sono soldi a palate. Ma nel momento in cui arriva la siccità, la malattia o peggio il disinteresse da parte del mercato, diventa una maledizione. Anni di centrismo assoluto del pinot nero hanno portato intere aziende a puntare tutto su un solo vitigno, senza pensare che il suo successo potesse avere una data di scadenza.

Dal 2021 la produzione di pinot nero ha registrato un abissale meno 30 percento. Solo l’anno scorso sono stati estirpati 38mila acri di vitigni, pari a più di 15mila ettari. Secondo la California Association of Winegrape Growers si tratta del 7 per cento di tutto il pinot nero dello stato. Una strage dunque, resa ancora più visibile dai vitigni a fuoco, ammassati come pire funerarie di un business che è letteralmente sfumato.

Il punto è che produrre pinot nero di qualità costa troppo. E in più ci si mettono i dazi di Trump, che hanno di fatto precluso interi mercati al vino californiano. Il caso più emblematico è il Canada che, vessato dalle tariffe e minacciato addirittura di annessione forzata, ha smesso di comprare, mettendo in crisi un intero settore.

Molti produttori sono costretti a chiudere o vendere. È il caso di Arista Winery a Sonoma, azienda vinicola dagli anni Settanta che da Sideways in poi si era convertita al solo pinot nero. L’estate è passata in mano alla Jackson Family Wines, grande industria che possiede dozzine di etichette californiane. Altri, come Au Bon Climat a Santa Barbara, si restringono sperando che il ridimensionamento metta in pari gli utili.

C’è poi chi lamenta un generale cambiamento generazionale nei consumi. Si beve di meno e, almeno in America, il vino sta in fondo alla lista alcolici. Di nuovo, c’è di mezzo il gusto ma anche il prezzo: i giovani di sicuro non hanno le risorse per bere bottiglie pregiate, e non vale solo per gli Stati Uniti. In più consideriamo che siamo in California, dove la cannabis è legale e ci sono molti modi per sballarsi oltre l’alcol.

Insomma, il pinot nero non tira più come una volta. Ci vorrebbe un miracolo per risollevarne produzione e reputazione. O forse chissà, magari basta un altro film.