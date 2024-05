Quindi i cartelli di Joe Bastianich erano una trovata pubblicitaria?

Chiamatelo tormentone, se volete; o “trovata social” se preferite le definizioni che si piazzano a metà strada tra l’internettiano e la lingua del marketing (che sarebbe più che adatta, come vedremo); o ancora “America” se, più ironicamente, pensate che la soluzione fosse già da tempo sotto i nostri occhi e noi, zuzzerelloni con le fette di prosciutto sopra gli occhi, ce ne siamo accorti solo ora. A onore del vero i cosiddetti cartelli informativi di Joe Bastianich sono un volto noto di queste pagine: dalle comunicazioni di servizio più o meno pruriginose – “Schiacciata is not a sandwich”, ci spiegava all’inizio dell’anno; e un poco prima, nel periodo in cui il panettone riempiva pance e pagine di cronaca, ci informava che il lievitato festivo altro non è che un “grande muffin” – agli auguri di Capodanno con una “enne” di meno.

Ecco, l’ultimo in assoluto, puntualmente pubblicato sul suo profilo Instagram, rompe l’incantesimo: il formato è sempre lo stesso – Joe Bastianich, nostro protagonista, che regge con caustica solennità il cartello di turno -, ma il contenuto cambia radicalmente. Niente più stoccate per far discutere: qui si tratta di pubblicità.

Che dilusione…

Lo slogan del cartello in questione è più che eloquente – “McDelivery is the new zero voglia di cucinare”, si legge -, ma se non lo fosse abbastanza ecco che alle spalle di Joe, in bella vista e serigrafati sulla vetrina di un punto vendita, campeggiano gli archi dorati di casa McDonald’s. Dall’Isola dei Famosi, prima che Bastianich si ritirasse per – legittimissime, ci mancherebbe ancora – motivazioni di salute, l’avevano accusato di “puzzare di capitalismo”: a voi le conclusioni.

Si scherza, naturalmente. D’altro canto, ed è bene notarlo, non si tratta certo della prima volta che Joe Bastianich sfrutta la propria vetrina social – e l’evidente popolarità che circonda il suo personaggio, ça va sans dire – per promuovere un lancio di un prodotto, la partecipazione a un programma, una nuova collaborazione commerciale. Un esempio pratico e reiterato nel tempo? I video pubblicati in compagnia di Tommaso Mazzanti per dare più visibilità alle (ormai numerose) aperture d’Oltreoceano de All’Antico Vinaio.

Allo stesso tempo è bene ricordare che il nostro protagonista conosce bene gli archi dorati – ricordate la linea My Selection, lanciata nell’ormai lontano 2018 e tuttora in forze presso i punti vendita di casa McDonald’s? Ecco, appunto. Tutto è in ordine, però: nella didascalia del post, puntuale e in compagnia degli hashtag di rito, ecco spuntare la dicitura adv.