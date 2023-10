Letizia, da Masterchef a Essenza: ecco il suo ristorante a Carpi

di Manuela Chimera 4 Ottobre 2023

Alzi la mano chi si ricorda di Letizia Borri di MasterChef? Sì, proprio lei, concorrente durante l’edizione di MasterChef Italia 12, quella vinta da Edoardo. Ebbene, dall’esperienza di MasterChef ecco che adesso passa all’apertura di un ristorante tutto suo, l’Essenza di Carpi.

Letizia, dalla “pathong” di MasterChef a un locale tutto suo a Carpi

Letizia Borri ha aperto il suo primo ristorante domenica 1 ottobre, quindi l’inaugurazione è stata recentissima. Trovate il locale in viale Carducci 34/P a Carpi, l’Essenza Restaurant. In un’intervista rilasciata a TempoNews, ecco che l’ex concorrente di MasterChef, seguendo le orme di altri ex concorrenti che, nel corso del tempo, hanno aperto un loro ristorante o formule analoghe (ricordiamo, per esempio, Valerio Braschi, Luciano Di Marco o anche Elena Morlacchi), ha voluto creare un luogo dove esprimere la sua “vena artistica” e che racconti tanto di lei, la sua essenza e la sua interiorità.

Nel menu troverete in carta carne, pesce, una proposta vegana e anche una gluten free in quanto il suo desiderio è quello che nel suo locale tutti possano sedersi e farsi prendere per mano per essere accompagnati alla scoperta di abbinamenti insoliti, in un’atmosfera avvolgente e famigliare.

La domanda che ci attanaglia, però, che chiede a gran voce di essere espressa e che proprio non riusciamo a tenerci dentro è se la famigerata “pathong” sarà presente in una qualche versione, magari rivisitata e corretta. Sarebbe un modo carino per ironizzare (e magari anche esorcizzare) qualcosa diventato virale ai tempi di MasterChef. E magari fare anche un po’ di sano marketing.

LEGGI ANCHE MasterChef mema sulla pubblicità di Esselunga

Letizia Borri era entrata a far parte della cucina di MasterChef Italia 12 per cercare un riscatto, qualcosa che la facesse sentire libera e che le piacesse davvero fare. Come spiegato al suo ingresso a MasterChef, cucinare era una cosa che la rendeva felice. Tanto che per partecipare al programma si era licenziata dal suo lavoro di operatrice sociosanitaria.

La sua passione per la cucina era iniziata da piccola, grazie alla nonna che le aveva insegnato le ricette della cucina emiliana. Da lì partono poi gli studi e le sperimentazioni con ingredienti esotici e orientali.

La sua avventura a MasterChef, però, finisce con la puntata del 5 gennaio. Mentre durante la puntata precedente era stata fra i migliori piatti, in questa qualcosa va storto e Antonino Cannavacciuolo la chiama fra i peggiori. Come potete vedere nel video linkato sotto, Cannavacciuolo esordisce dicendo di voler chiamare un piatto che gli ricorda quando si è operato all’appendicite. Non tanto l’operazione, sostiene il giudice: la parte brutta di stare in ospedale è quando mangi.

Cannavacciuolo chiama così proprio Letizia che si presenta con un piatto dal titolo solo leggerissimamente e involontariamente malandrino, “La mia pathong” (pollo e funghi saltati al pepe del Sichuan e sale della Ande su riso croccante con pak choi). Da qui parte un siparietto un po’ osé, con doppi sensi e allusioni, come solo MasterChef a volte sa fare.

Cannavacciuolo ne approfitta subito e le chiede in tono fra il serio e il malizioso come sia la sua “pathong”, al che Letizia risponde con faccia seria che è “colorata, speziata, acida, come me”. Cannavacciuolo rientra poi un attimo in carreggiata, si ricorda forse di essere a MasterChef e non al Drive In Show ed ecco che parte la critica del piatto.

Il giudice si concentra soprattutto sulla poca salsa messa, cinque puntini che accompagnano un piatto che non convince Cannavacciuolo e che decreterà l’uscita di Letizia dalla cucina di MasterChef. Tuttavia il web non si è dimenticato di quel piatto e anche a distanza di settimane dalla puntata, quando ormai era lecito che il volubile web dalla memoria corta si fosse già scordato di tutto, ecco che su TikTok era nato un trend virale che continuava ad andare avanti, tutto basato sulle allusioni e doppi sensi scatenati dal nome del piatto e relative battute.

Ma da allora di acqua sotto i ponti ne è passata e ora Letizia è pronta a intraprendere questa nuova avventura nel suo locale.

[Crediti Foto | Screenshot dal video di YouTube]