Lo sperma di salmone è il segreto antiage di Jennifer Aniston

L'attrice di Friends Jennifer Aniston si inietta sperma di salmone per non invecchiare. E pensare che ci eravamo appena abituati all'idea di vederlo nei menu stellati...

di Chiara Cajelli 29 Agosto 2023

Una delle attrici più famose di Hollywood e diventata famosa per la sitcom Friends, Jannifer Aniston, ha dichiarato al The Wall Street Journal di essersi di recente affidata a un “ingrediente di bellezza” davvero molto speciale: il suo segreto antiage è nientepopodimeno che lo sperma di salmone.

Vero è che ormai la cosmetica ha ormai da anni inserito cose particolari per mantenerci giovani – pensiamo solo al veleno di vipera o alla bava di lumaca (usata anche per fare il gelato, tra l’altro) – ma ecco pensare di iniettare nel viso sperma di salmone non è cosa proprio scontata (anche se potrebbe farci avere l’aspetto della Aniston). Sempre meglio dell’idea di cucinare con lo sperma, cosa che da qualche anno è proposta puntualmente.

Facial con sperma di salmone

Non si tratta di un colpo di testa folle della Aniston, che è attualmente celebre anche per l’incredibile lentezza con cui sta invecchiando, bensì una pratica di bellezza ben precisa e affermata. Si chiama “facial” ed è comune in Corea sin dagli anni Ottanta. Negli States va ora per la maggiore ed è un trattamento praticato con microneedling ovvero tante piccole iniezioni con aghi molto sottili ed è davvero all’avanguardia – un po’ come andare alla ricerca delle diete delle star.

Già si usa da tempo il latte di salmone in cosmetica, perché a quanto dicono molti dermatologi tra cui Joshua Zeichner, MD a Popsugar, “migliora la pelle, l’idratazione, la carnosità, la consistenza e le rughe, probabilmente grazie al DNA ricco di aminoacidi con benefici idratanti e di rinnovamento cellulare“. Lo sperma di pesce offre le stesse aspettative, ma la cosmesi è ancora in fase di studio (la stessa Aniston, per essere precisi, avrebbe ammesso che dopo il primo trattamento non avesse notato chissà quale miracolo).

Lo sperma di pesce in cucina

Lo sperma di pesce (al pari delle uova, nulla di così strano) è un alimento usato in cucina. In Giappone non è così raro: si pensi a chef Hiro Sato, che ha usato shirako ovvero sperma di pesce palla per la proprie creazioni culinarie. Con questo ingredienti ha conquistato completamente lo chef Dabiz Muñoz – che ha inserito sperma di pesce nel proprio menu. Alcuni follower che hanno assaggiato lo sperma di pesce servito dall’istrionico chef madrileno, lo hanno definito “strano”, “liscio e cremoso”, con “sapore di mare” e dalla “consistenza davvero memorabile”.

Nel 2020 uscì il ricettario ufficiale di Friends (e, se siete nel mood, consigliamo anche quello ufficiale di Gilmore Girls), ma dopo questa news non lo leggerete più con la stessa serietà… contiene infatti anche la ricetta della zuppa inglese di Rachel (interpretata da Jennifer Aniston), un dessert con savoiardi, crema pasticcera, marmellata, lamponi, banane, manzo saltato con piselli e cipolle. Manca solo il suo nuovo ingrediente preferito.

Fonte The Wall Street Journal e Vanity fair