Marco Mengoni ironizza con Lazza sul gelato con il suo nome : “Sa di cenere?”

di Manuela Chimera 19 Febbraio 2023

Simpatico e ironico scambio di battute fra Marco Mengoni e Lazza. In un messaggio quest’ultimo ha detto a Mengoni che c’era una gelateria che aveva un gelato con un gusto con il suo nome. Al che Mengoni, dopo averlo provato, ha ironizzato dicendo a Lazza che il gelato sapeva un po’ di cenere, con riferimento alla canzone che Lazza ha portato al Festival di Sanremo 2023 (vinto da Mengoni, preciso per chi avesse trascorso le ultime settimane chiuso in eremitaggio in una caverna isolata).

Gelato Marco Mengoni, che gusto è?

Tutto inizia quando il cantante Lazza ha mandato a Marco Mengoni un messaggio in privato a quest’ultimo dicendogli che in una gelateria aveva trovato il gelato al gusto Marco Mengoni, il tutto testimoniato da un video. Anzi, Lazza dice “È possibile che sono in una gelateria e c’è un gusto che si chiama Marco Mengoni?”. Subito dopo Lazza si chiede “Chissà che schifo che fa”, per scherzare, salvo ricredersi poco dopo e dire a Mengoni che l’aveva preso ed era sorprendentemente buono.

Nel video si vedono anche gli ingredienti del gelato Marco Mengoni: rhum, amarena e cioccolato fondente. Beh, con questi ingredienti difficile fare qualcosa di non buono. Marco Mengoni ha così poi deciso di assaggiarlo pure lui e lo ha ordinato a casa, creando anche un reel su TikTok per mostrare l’assaggio.

LEGGI ANCHE Marco Mengoni fa la pizza su Instagram, Laura Pausini ne ordina una

Nel reel si vedono i messaggi scambiati con Lazza, ovviamente il rapper ha dato il suo consenso. Mengoni lo assaggia e poi ammette anche lui che è buono. Infine, strizzando l’occhio, ha ironizzato sostenendo che il gelato sapesse un po’ di “cenere”. Il riferimento, per chi non avesse seguito Sanremo passo dopo passo, è alla canzone cantata da Lazza sul palco dell’Ariston, dal titolo “Cenere” per l’appunto.

Ovviamente i fan dei due cantanti sono rimasti estasiati, non tanto dal gelato che, comunque, visto l’abbinamento, forse merita un assaggio, ma dallo scambio di battute fra i due e invocano ora a gran voce una collaborazione fra i due.

Questo il video di TikTok dove Marco Mengoni ha assaggiato il gelato con il suo nome, ci sono anche i messaggi scambiati con Lazza:

Sempre a proposito di gelati con gusti che omaggiano determinati vip, celebrità o altro, ricordiamo anche il gelato gusto Twin Peaks che piace al detective Dale Cooper, il gelato al Green Pass al gusto rum, lime e menta, il gelato Special One dedicato a Mourinho e anche il gelato al gusto Facebook.