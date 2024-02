Massimo Bottura sul food truck di Tortellante per il Carnevale di Viareggio

Sabato 3 febbraio inizierà la 151esima edizione del Carnevale di Viareggio. E per l’occasione ci sarà anche il food truck di Tortellante, l’associazione di promozione sociale che sostiene i ragazzi con un disturbo dello spettro autistico. Ma non solo: sul food truck salirà anche Massimo Bottura, da sempre promotore e sostenitore di questa associazione, accanto allo chef Giuseppe Mancino, due stelle Michelin da 10 anni per il ristorante Il Piccolo Principe. Insomma, un food truck a dir poco stellato.

Massimo Bottura sul food truck di Tortellante al Carnevale di Viareggio

Come dicevamo, Tortellante è un’associazione di promozione sociale sostenuta non solo da Massimo Bottura, ma anche dal Gruppo Nesti, proprietario del Grand Hotel Principe di Piemonte. Tortellante nasce come un progetto volto a unire i giovani con autismo, creando per loro un luogo di aggregazione e socializzazione che gli garantisca la possibilità di iniziare un percorso lavorativo.

E dal nome avrete di sicuro capito di cosa si tratta: Tortellante produce pasta fresca. Uno dei sostenitori dell’iniziativa è proprio Massimo Bottura (aveva partecipato di recente anche all’inaugurazione della Bottega del Tortellante che sorge proprio vicino all’omonimo laboratorio di produzione della pasta fresca. L’inaugurazione si era tenuta nel giorno del compleanno di Charlie, il figlio dello chef) il quale, in questa 151esima edizione del Carnevale di Viareggio, salirà a bordo del food truck di Tortellante per immergersi nel divertimento della manifestazione carnascialesca.

Non è ben chiaro se Massimo Bottura sarà presente in tutte le giornate del Carnevale (e se sarà presente per tutta la durata della manifestazione), ma quello che è certo è che sarà accompagnato in questa avventura non solo dai ragazzi di Tortellante (in precedenza si era recato con loro anche a Eataly Torino per presentare il progetto in questione), ma anche dal collega e chef Giuseppe Mancino, due stelle Michelin per ristorante Il Piccolo Principe.

Punto forte del food truck saranno ovviamente i tortellini. L’iniziativa è sta poi confermata a Firenze dalla Fondazione Carnevale. Maria Lina Marcucci, presidente della Fondazione, ha colto l’occasione per ringraziare anche la Regione Toscana per aver contribuito al Carnevale, rendendo più sicuri gli ambienti della Cittadella e riducendo i costi dell’energia per le aziende artigiane.

Un periodo ricco di novità questo per Bottura. Da poco, infatti, è saltato fuori che sarà protagonista di una serie tv americana. E se il brutto risveglio di dicembre con i ladri che sono entrati nel suo ristorante è di sicuro qualcosa che vorrà scordarsi, ecco che lo scorso novembre il suo Casa Maria Luigia era stato nominato come il miglior Bed & Breakfast del mondo.