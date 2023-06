Patate d’Autore: a Milano Poormanger organizza una festa in stile street food

Poormanger, in occasione dell'apertura del suo nuovo locale di Milano, ha deciso di organizzare una festa in stile street food dedicata alle patate: arriva Patata d'Autore, con 5 chef famosi che hanno realizzato le loro patate gourmet d'autore

di Manuela Chimera 11 Giugno 2023

Mercoledì 14 giugno, se vi trovate a Milano, ricordatevi di fare un salto a Patate d’Autore. Che cos’è? Beh, si tratta di una festa in stile street food organizzata in via Paolo Sarpi 60 da Poormanger, per festeggiare l’apertura del suo nuovo locale nella Chinatown del capoluogo lombardo. Per l’occasione sono stati arruolati cinque chef famosi che realizzeranno le loro patate gourmet d’autore.

Patate d’Autore a Milano: la festa della jacket potato

Patate d’Autore si terrà da Poormanger in via Paolo Sarpi 60 mercoledì 14 giugno, dalle ore 19 alle ore 23. Il format lo conosciamo tutti, anche perché il brand è presente a Torino da 10 anni e a Milano da 2 anni (in via Vigevano 2, mentre il nuovo locale è quello di via Sarpi 60). Qui viene proposta la classica jacket potato, cioè le patate ripiene che troviamo spesso all’estero, ma rivisitate in stile italiano e gourmet.

Durante la festa ci sarà musica dal vivo, la birra Baladin direttamente spillata dagli artigiani del birrificio e la bibita Molecola, la cola italiana nata a Torino. Ma le protagoniste della festa saranno le cinque patate firmate dai grandi chef. Queste le ricette:

Nanni Arbellini di Carmelina, “Patata ripiena alla Nerano”: si tratta di una patata in stile Costiera Amalfitana, ripiena di zucchine fritte, crema di zucchine, provolone del Monaco DOP fuso, pepe e basilico

Giuseppe Postorino del ristorante L’Alchimia, “Una patata ripiena tra le Langhe e la Sila”: patata ripiena con battuta di Fassona al coltello e pesto calabrese al mortaio

Paolo Griffa del Caffè Nazionale, “Patata ripiena alla valdostana”: patata in stile valdostano, con ripieno di fontina, prosciutto alla brace di Saint Oyen, miele e rosmarino

Pasquale Nastri di Porcobrado, “Patatabrada”: patata ripiena con carni di spalla pregiate di Porcobrado, marinata e affumicata con salsa jalapeno o salsa di cipolle caramellate

Cesare Battisti del Ratanà, “Lingua croccante e salsa verde”: patata in stile meneghino ripiena con Linguacroccante, salsa verde e insalata all’aceto balsamico

Daniele Regoli, il fondatore di Poormanger, ha poi spiegato che sono orgogliosi del fatto che il loro brand sia approdato a Milano con due punti vendita, portando così una novità nel panorama della ristorazione milanese. Inoltre sarà molto bello coinvolgere in una serata di festa nomi che hanno contribuito a fare la storia della ristorazione di Milano, in versione tradizionale o contemporanea, popolare o gourmet.

Per quanto riguarda il nuovo locale in via Sarpi, si sa già che avrà un arredamento vintage con sedute in stile anni Sessanta, un giradischi e fumetti di Diabolik e libri appoggiati su librerie in legno. Inoltre ci saranno 150 posti a sedere interni e 40 esterni. Inoltre sarà disponibile anche una saletta cinema al piano superiore destinata a proiezioni urbane, adatta per organizzare eventi privati o aziendali. Questo locale, infatti, si sviluppa su due piani uniti da una scala a due rampe in legno e ferro neo.

Non manca un dehors sulla strada e due balconcini al primo piano dove poter organizzare pranzi o cene.