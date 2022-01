Pizza Hut mette in menu la salsiccia vegetale di Beyond Meat

In Canada Pizza Hut inserisce definitivamente in menu la salsiccia vegetale di Beyond Meat: in varie pizze e come topping aggiuntivo per tutte.

di Dario De Marco 11 Gennaio 2022

In Canada i punti Pizza Hut d’ora in poi avranno fissa in menu la salsiccia vegetale di Beyond Meat. Quasi un anno fa, la società che controlla la catena, Yum Brands, ha annunciato una partnership ufficiale con Beyond per sostituti della carne per Taco Bell, KFC e Pizza Hut. E di questi giorni è anche il lancio ufficiale di KFC Beyond Fried Chicken negli Stati Uniti. Attraverso la partnership, il colosso del fast food spera di attirare i clienti che mangiano meno carne ma potrebbero non voler seguire diete vegetariane o vegane rigorose, analogamente a quanto ha fatto la catena Domino’s che ha introdotto una pizza al salame vegano.

Le sedi di Pizza Hut a Edmonton e Toronto hanno testato il Beyond Italian Sausage Crumbles la scorsa estate. Ci sono più di 450 punti vendita Pizza Hut in Canada ed è il secondo mercato ad inserire permanentemente un articolo Beyond Meat ai menu, dopo i ristoranti delivery nel Regno Unito a luglio. I clienti canadesi possono aggiungere la salsiccia sbriciolata come topping di qualsiasi pizza.

Il titolo Beyond è crollato del 42% negli ultimi 12 mesi, trascinando il suo valore di mercato al ribasso di $ 4,34 miliardi. Sebbene il lancio di KFC abbia incoraggiato alcuni investitori, Wall Street è ancora preoccupata per le prospettive di crescita a lungo termine dell’azienda e il panorama competitivo. I risultati deboli dell’ultimo trimestre hanno danneggiato la fiducia nell’azienda e gli analisti sono più entusiasti della partnership di Beyond con McDonald’s. Yum, d’altra parte, ha visto il suo titolo salire del 26% nello stesso periodo. L’azienda ha un valore di mercato circa nove volte quello di Beyond.