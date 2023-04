Quinoa bianca di Calleris – Linea Più: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 11 Aprile 2023

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alla Sopressa nostrana di Salumificio Sant’Orso e I buoni salumi d’Italia, alla Sopressa Nostrana di I buoni salumi della tradizione di Arte e alla Purea di sesamo Tahin Sesammus di dmBio: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti della Quinoa bianca di Calleris – Linea Più a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella dell’11 aprile 2023, ma sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 3 aprile 2023.

Quinoa bianca di Calleris – Linea Più: richiamo per Chloropyros e Chlorate

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Quinoa bianca, mentre il marchio del prodotto è Calleris – Linea Più e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Calleris snc. Sull’avviso di richiamo il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore non è indicato, mentre il nome del produttore è Agritrade S.A.C., con sede dello stabilimento in Perù (sull’avviso di richiamo non è indicata la via o la città dello stabilimento di produzione).

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

222159QU: data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’8 dicembre 2023

o termine minimo di conservazione dell’8 dicembre 2023 222193QU: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 gennaio 2024

222207QU: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26 gennaio 2024

222252QU: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 9 marzo 2024

222269QU: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26 marzo 2024

222278QU: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 5 aprile 2024

222318QU: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 maggio 2024

223009QU: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 9 luglio 2024

223037QU: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 6 agosto 2024

L’unità di vendita di tutti i lotti in questione è la confezione da 500 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, più precisamente la presenza di pesticidi come il Chloropyros e Chlorate. Nelle avvertenze viene specificato di non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa. Inoltre bisogna bloccare tali lotti e identificarli come non vendibili, attivando nel contempo la prevista procedura di richiamo dal mercato.

Se siete interessati ad altri richiami per rischio chimico, ecco che di recente sono stati ritirati di recente anche diversi lotti della Verdura fresca seems (country beans) di RB Foods, dei Pistacchi Conad e della Quinoa Bianca di Samrat.