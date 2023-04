Verdura fresca seems (country beans) di RB Foods: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 7 Aprile 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alla Sopressa nostrana di Salumificio Sant’Orso e I buoni salumi d’Italia, alla Sopressa Nostrana di I buoni salumi della tradizione di Arte e alla Purea di sesamo Tahin Sesammus di dmBio: è stato, infatti, ritirato dal commercio un singolo lotto della Verdura fresca seems (country beans) di RB Foods a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 6 aprile 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 5 aprile 2023.

Verdura fresca seems (country beans) di RB Foods: richiamo per pesticidi

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Verdura seems (country beans) Verdura fresca, mentre sia il marchio del prodotto che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è sempre RB Foods. Invece, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Fresh Tropical srl by Jawad, mentre il nome del produttore è Verdura seems (country beans), con la sede dello stabilimento presso RBFoods Bangladesh, a Dhaka.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato come COD – Intern 0000061964. Sull’avviso di richiamo questa volta non è stata indicata la data di scadenza o il termine minimo di conservazione, mentre l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 5 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di pesticidi che superano i limiti consentiti dalla legge. Tuttavia sull’avviso di richiamo non viene specificato di quali pesticidi si tratti.

Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione se già acquistato e presente in casa in quanto contiene pesticidi (non ben specificati questa volta, quindi difficile dire anche a quale sintomatologia fanno capo).

