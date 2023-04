Purea di sesamo Tahin Sesammus di dmBio: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 3 Aprile 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alla Quinoa bianca di Lina, al Risotto a gusti vari di Arconatura e ai Fagioli al fiasco di NaturaSi: sono stati richiamati dal commercio, infatti, due lotti della Purea di sesamo Tahin Sesammus di dmBio a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella di oggi, 3 aprile 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non è indicata la data effettiva dei controlli.

Purea di sesamo Tahin Sesammus di dmBio: richiamo per Salmonella montevideo

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Tahin Sesammus – Purea di sesamo da agricoltura biologica 250g, mentre il marchio del prodotto è dmBio. Invece, il nome o ragione sociale dell’OSA con cui il prodotto è commercializzato è DM Drogerie Markt Srl, con sede dello stabilimento in via G. Galilei 10 a Bolzano. Il marchio di identificazione dello stabilimento è DM – Drogerie MArkt GmbH, con sede ad Am dm – Platz 1 a Karlsruhe, Germania.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono quelli indicati come:

21/02/2025: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 21 febbraio 2025

25/02/2025: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 25 febbraio 2025

L’unità di vendita, invece, in entrambi i casi è quella del barattolo del peso da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un grave rischio microbiologico, più precisamente la presenza di Salmonella montevideo.

Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare assolutamente i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa, bensì di riconsegnarli presso il punto di vendita di acquisto o a un punto vendita DM – Drogerie Markt GmbH.

Fra le Salmonelle che possono causare intossicazioni alimentari nell’uomo, annoveriamo anche la Salmonella montevideo. I sintomi sono quelli classici della salmonellosi gastrointestinale (sintomi, fra l’altro, comuni a quelli della maggior parte delle gastroenteritivi virali o batteriche):

febbre, più o meno alta

nausea

vomito

dolori addominali

diarrea acquosa

Tuttavia nei bambini, nei soggetti anziani, nei soggetti immunodepressi o con altre patologie concomitanti, anche le cosiddette Salmonelle non tifoidee possono dare luogo a sindromi più gravi e severe.

