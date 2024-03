René Redzepi mette in palio una cena per due al Noma

René Redzepi ha messo in palio tre cene per due al Noma di Kyoto: per partecipare alla lotteria, però, occorre acquistare un "biglietto".

Sarà che, alla fine, si torna sempre nei posti in cui si è stati bene: il Noma torna nel Paese del Sol Levante, e festeggia mettendo in palio una cena per due. I nostri lettori più attenti ricorderanno che la creatura di René Redzepi fece il suo approdo in quel di Kyoto proprio un anno fa circa, inaugurando un pop-up destinato a rimanere in vita per l’intero arco primaverile, e raccogliendo poi l’intera esperienza in un magazine (il Noma in Kyoto, per l’appunto).

A un anno di distanza, dicevamo, il Noma torna in terra nipponica favorendo, tra le altre cose, un secondo ritorno – quello dei contest evidentemente tanto cari a René Redzepi. Che si tratti di indovinare quel che si è inventato o il peso di un polpo (ahinoi) presentato come un trofeo, pare evidente che lo chef danese abbia intravisto, nell’interazione attiva con la florida vetrina dei social, una opportunità per divertirsi e per fare parlare del suo locale. Bando alle ciance, dunque: in palio, dicevamo, c’è una cena per due al Noma di Kyoto. Cosa bisogna fare per vincerla?

Un po’ René Redzepi, un po’ Willy Wonka

La formula è semplice, a questo giro, anche se (purtroppo) evidentemente meno interattiva degli scorsi capitoli: anziché tirare a indovinare il peso di qualche creatura degli abissi o identificare qualche ingrediente misterioso, basta comprare un prodotto a marchio Noma Projects. Il fortunato vincitore (o fortunati, come vedremo) sarà scelto in maniera casuale.

Non si può vincere la lotteria, in altre parole, senza acquistare il biglietto. Occhi fissi sul viale di casa, quindi: i fortunati vincitori riceveranno, oltre a quanto acquistato, una bottiglia dorata che fungerà di fatto da “invito speciale” per una cena per due (bevande incluse, badate bene) offerta da René Redzepi & Co. Immaginatevi una sorta di remake della Fabbrica del Cioccolato, ma con cibo fermentato e alghe e altre creature marine al posto del cacao e degli Umpa Lumpa.

L’annuncio, dicevamo, è stato affidato a quella sempre più fondamentale dimensione che è la vetrina social: “Acquista un prodotto Noma Projects da oggi fino al 1 aprile (23:59 CET) per avere la possibilità di vincere” si legge nella didascalia del post. “Il vincitore sarà scelto a caso e riceverà una bottiglia dorata con il suo ordine. Se ricevi la bottiglia dorata, la tua esperienza al Noma Kyoto la offriamo noi!”. Un’ultima precisazione: le bottiglie dorate, come suggerisce la foto a corredo dell’annuncio, sono tre in tutto. Buona fortuna!