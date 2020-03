Ristoranti: Piazza Duomo di Alba chiude a causa del Coronavirus

Torniamo a parlare di ristoranti: anche Piazza Duomo ad Alba chiude a causa del Coronavirus. Sulla pagina Facebook del locale un post ha dato l’annuncio della chiusura straordinaria. Nel post i gestori spiegano il perché di questa decisione. Anche se non obbligati a chiudere dal Decreto del governo (possono tenere aperti dalle ore 6 alle ore 18), Piazza Duomo ha scelto in autonomia di chiudere del tutto.

Il locale dichiara di essere consapevole di doversi assumere la responsabilità verso i clienti, i fornitori e i collaboratori. Per questo motivo chiuderanno i battenti dal 10 al 23 marzo, salvo nuove disposizioni. Piazza Duomo ringrazia poi tutti per la comprensione.

Piazza Duomo oggi non è stato certo l’unico ristorante a prendere questa decisione. Mentre i ristoratori della Toscana chiedono a gran voce al governo di essere inseriti nella zona rossa, Massimo Bottura ha deciso di chiudere l’Osteria Francescana. Anche diversi bar e ristoranti di Torino hanno chiuso volontariamente, idem dicasi per una settantina di locali nel centro di Brescia. Chiusi anche tutti i locali di Birra Baladin e Signorvino (in questo caso in realtà il gruppo Calzedonia ha deciso di chiudere tutti i locali dei suoi marchi nella zona rossa).