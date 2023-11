Salame Toresan: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 26 Novembre 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi ai Marron Glace’s in pezzi di Esselunga TOP, alle Code di gamberi Indopacifici scottate e surgelate di Coop Italia e alle Patate prefritte spicchi di Lamb Weston: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto del Salame Toresan a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 24 novembre 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 20 novembre 2023.

Salame Toresan: richiamo per Listeria

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Salame (o Salame affumicato), mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT E9Y6LCE. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Toresan Srl, mentre si il marchio del prodotto che il nome del produttore è Toresan, quello con la sede dello stabilimento in via Talponera 66/A a Pnzanto Veneto, in provincia di Treviso, in Veneto.

Il numero del lotto di produzione è quello indicato con il codice di 28092023. In questo caso l’avviso di richiamo non indica la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del prodotto in questione. Invece l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 700 grammi circa.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente la presenza di Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze i consumatori vengono avvisati di non consumare il numero di lotto sopra in questione se già acquistato e presente in casa o in dispensa, bensì di riportarlo presso il punto di vendita dove è stato acquistato.

Ricordiamo che la Listeria monocytogenes causa un’intossicazione alimentare nota come listeriosi. Talvolta nei soggetti adulti e sani comporta forme da asintomatiche a paucisintomatiche. Tuttavia può provocare sintomi ascrivibili alle altre forme di gastroeonterite:

nausea

vomito

diarrea

dolore addominale

talvolta febbre

Tuttavia nei soggetti anziani, nei bambini, nei pazienti immunodepressi o con altre co-morbilità può causare sindromi più severe come setticemia, encefalite e aborto.

