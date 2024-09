Avete presente il momento catartico in cui l’archeologo finalmente accede alla tomba rimasta sigillata per migliaia di anni? Di solito la scena si svolge all’ombra delle piramidi egizie e il loculo nasconde un tesoro, o magari una maledizione. Ecco, stavolta gli archeologi hanno fatto una scoperta forse ancora più strabiliante: mummie cinesi ricoperte di formaggio. E non un formaggio qualsiasi, perché probabilmente si tratta del più antico del mondo.

Le mummie del Tarim

Diciamo anche che in questo caso la scoperta di mummie nella zona non è una novità. Ci troviamo infatti nel bacino del Tarim vicino a Xinijang, nordest della Cina. Basta digitare su Google “mummie di Tarim” per trovare un’intera pagina dedicata su Wikipedia. Gli esseri umani disseppelliti in questa zona attirano da anni l’attenzione degli studiosi tra archeologi, paleontologi, antropologi. Si tratta infatti di resti antichissimi appartenuti a persone vissute nell’età del Bronzo, fra 2100 e 1700 AC.

Gran parte di queste mummie (peraltro molto ben preservate) ha più di 3800 anni. Le analisi del DNA svolte finora hanno portato a sorprendenti scoperte. Ad esempio che si tratta già di popolazioni agro-pastorali, per lo più stanziali; che il gruppo è geneticamente isolato; e che, dato il perfetto stato di conservazione non solo dei corpi, ma anche di tessuti e oggetti, siamo di fronte a uno stadio tecnologico piuttosto sofisticato. Detto questo, quello che davvero gli archeologi non si aspettavano di trovare è il “condimento” a base di formaggio rilevato su testa e collo di alcuni campioni. Di cosa si tratta?

Il formaggio

Su tre dei corpi analizzati è stato rilevato del formaggio spalmato, una sorta di macabro open toast. Il team di esperti ha chiarito subito a cosa siamo di fronte. “Questo è il campione di formaggio più antico mai scoperto al mondo” ha dichiarato la paleontologa Qiaomei Fu. “Alimenti come il formaggio sono estremamente difficili da conservare per migliaia di anni, il che rende questa opportunità rara e preziosa. Studiare l’antico formaggio in modo molto dettagliato può aiutarci a comprendere meglio la dieta e la cultura dei nostri antenati”.

Non pensate però a un parmigiano grattugiato, o un Philadelphia cremoso (quello lasciamolo alla cheesecake). Si tratta infatti più propriamente di residui di latte fermentato molto simili al kefir. La bevanda probiotica made in Tarim sarebbe un mix di latte vaccino e caprino i cui batteri e lieviti sono praticamente gli stessi che ritroviamo nei granuli odierni, lo starter per questo tipo di latte fermentato.

Lo studio

I risultati delle analisi del DNA svolte sul formaggio sono stati pubblicati sulla rivista Cell dai ricercatori dell’Istituto di Paleontologia dei Vertebrati e Paleoantropologia dell’Accademia Cinese delle Scienze. Cosa è stato scoperto? Il ceppo di fermenti, in particolare il Lactobacillus kefiranofaciens, non è imparentato con quello nativo della Russia (il più utilizzato oggi) come si credeva. Si tratta invece di un ceppo tibetano, che pone l’origine del kefir molto più a sud di quanto si pensasse.

Gli studiosi hanno anche dimostrato come, rispetto a questo antico fermento, il Lactobacillus odierno si sia evoluto nel tempo, adattandosi alla nostra flora batterica. Grazie a uno scambio di materiale genetico con ceppi correlati, il Lactobacillus kefiranofaciens ha migliorato stabilità genetica, capacità di fermentazione del latte e risposta immunitaria dell’intestino umano. Le persone insomma bevevano healthy e fermentato molto prima che fosse di moda.

Quanto al motivo per cui le mummie fossero letteralmente cosparse di formaggio, beh non c’è una risposta univoca. Un rito propiziatorio? Una chiave di passaggio per l’aldilà? O la lungimiranza di svelare a noi posteri quanto faccia bene il kefir? Attendiamo lo svelamento del mistero al prossimo capitolo della saga, come un Indiana Jones in versione cinese.