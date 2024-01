Una macchia di ketchup può mettere alla prova la propria relazione?

Altro che vetrina dell’ego – TikTok è il più completo mosaico di tuttologi dell’età contemporanea. Chiaro, per carità, ci sono quei casi che fanno vacillare la fiducia nel resto dell’umanità – come il tizio che ha provato a bere duecento pinte di birra in duecento giorni, tanto per fare un esempio -; ma possiamo anche trovare grandi pensatori impegnati a reimmaginare e riscrivere le regole della civiltà insegnando il modo corretto di mangiare un panino, mostrando come lavare le patate nella lavastoviglie sia cosa rapida efficiente (ma non necessariamente buona e giusta), vinificando l’elusivo Champagne dell’Ohio partendo dal vino fermo.

Il tassello più recente, carico di fascino antropologico come tutti quelli citati fino a ora (compreso l’uomo delle duecento birre, è chiaro), riguarda l’impiego di una macchia di ketchup per mettere alla prova la propria relazione. La spiegazione è molto semplice: si tratta, fondamentalmente, di un invito alle metà femminili di una coppia di versare del ketchup sui banconi della cucina con l’obiettivo di osservare il partner maschio cimentarsi con la pulizia.

“Non è colpa tua, ma mia… E poi hai fallito la ketchup challenge”

Questo è quanto. La ketchup challenge: nulla di più e nulla di meno. Un po’ delusi? Beh, non vi biasimiamo. A onore del vero anche lo stesso popolo internettiano, abituato a sfide ben più adrenaliniche, ha storto un po’ il naso e chiesto che venga rievocato lo status di “challenge”. I video del suo svolgimento, però, hanno dimostrato che esistono persone per cui pulire una macchia di ketchup possa effettivamente rappresentare una sfida.

Un ragazzo in particolare ha attirato l’ira dei commenti per aver tentato di pulire prendendo un semplice tovagliolo e muovendolo in tondo sopra la macchia di ketchup, come una sorta di remake in chiave fast food di Karate Kid, spalmandolo dappertutto e facendo un gran pasticcio. “Cos’è, sta cercando di dipingere qualcosa?” ha scritto un utente; “Ma sta usando il ketchup per lucidare il piano?” ha chiesto un secondo; “Voglio piangere” si è lamentato un terzo. Un quarto ha tagliato la testa al toro (e alla relazione): “Ti dirò, a me sembra un ottimo motivo per lasciarlo”. Siamo d’accordo.

Il trend è diventato così seguito che perfino la Heinz ha deciso di partecipare, seppur a modo suo: nel video, si vede il lui della coppia adocchiare la macchia di ketchup, andare in garage a prendere la macchina, comprare delle patatine fritte e poi… Beh, usare la salsa come salsa.