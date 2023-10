Wasabi peas coated di Golden Turtle: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 2 Ottobre 2023

Ancora un richiamo pubblicato sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alla Carne alla tartara di Fiorani, ai Fagioli secchi Black eye di Ali Baba e all’Uvetta sultanina di Eurospin Italia: sono stati infatti ritirati dal commercio e dagli scaffali di negozi e supermercati diversi lotti del Wasabi peas coated di Golden Turtle a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 29 settembre 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio in questo caso non è stata indicata la data esatta dei controlli effettivi eseguiti.

Wasabi peas coated di Golden Turtle: richiamo per arachidi

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Peas Wasabi Coated GT, mentre il marchio del prodotto è Golden Turtle. Sull’avviso di richiamo non sono indicati né il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, né il nome del produttore e la sede dello stabilimento. Tuttavia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è International Trading Srl, quella con la sede dello stabilimento in via Falzarego 26 a Baranzate, in provincia di Milano, in Lombardia.

Il numero del lotto coinvolto nel richiamo è quello indicato con le cifre 24/10/2024 che, in questo caso, corrispondono anche con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione, che è quello del 24 ottobre 2024. In realtà sono stati richiamati dal commercio tutti i lotti antecedenti al 24 ottobre 2024. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 140 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni. Più precisamente, in questo caso, è stato il produttore Golden Turtle a comunicare che nel prodotto è presente l’allergene arachide non dichiarato in etichetta.

Nelle avvertenze viene specificato che è necessario richiamare tutti i TNC (termine minimo di conservazione) antecedenti al 24 ottobre 2024. Ovviamente in questi casi l’indicazione è sempre quella di non consumare i numeri di lotto sopra indicati se già acquistati e presenti in casa soprattutto in caso di persone allergiche alle arachidi o alle leguminose.

Ricordiamo che le arachidi sono inserite nell’elenco dei principali allergeni. La gravità dei sintomi varia da paziente a paziente e può cambiare anche nel corso del tempo. I sintomi possono manifestarsi subito dopo l’ingestione o anche qualche ora dopo. I principali sono:

vomito, dolore addominale, diarrea

orticaria

dispnea, sibilo respiratorio, tosse

senso di gola chiusa, difficoltà nella deglutizione

cute pallida, cianosi

polso debole, ipotensione, giramento di testa

gonfiore della lingua

collasso cardiocircolatorio

shock anafilattico

morte

Se siete interessati ad altri richiami per rischio allergeni, ecco che di recente sono anche stati ritirati dal commercio diversi lotti dell’Estratto mela, spinaci, sedano di Orsero (richiamo sul sito di Coop e Carrefour), de Il Gelato di Romagna gusto Spagnola di Centrale del Latte di Cesena e dell’Hummus senza aglio di Le Cotte.