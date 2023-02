Yannick Alléno aprirà un nuovo ristorante al Four Seasons Hotel di Londra

Buone notizie per chi abita a Londra: lo chef Yannick Alléno ha deciso di aprire un nuovo ristorante al Four Seasons Hotel di Park Lane. Si chiamerà Pavyllon London.

di Manuela Chimera 14 Febbraio 2023

Se amate lo chef Yannick Alléno, sappiate che è in procinto di aprire un nuovo ristorante a Londra. Più precisamente, il nuovo locale dello chef si chiamerà Pavyllon London e sorgerà all’interno del Four Seasons Hotel London di Park Lane. Non si sa esattamente la data dell’inaugurazione: quello che si sa già è che il ristorante di Alléno dovrebbe aprire i battenti all’inizio della prossima estate.

Yannick Alléno e il nuovo ristorante di Londra

Nel corso degli ultimi anni, Alléno non è stato con le mani in mano. Se ricordate nel 2020, durante l’undicesima puntata di MasterChef Italia 9 (si era agli inizi della pandemia, inoltre il programma era registrato e la puntata era andata in onda a febbraio 2020, prima dunque delle restrizioni e dei blocchi ai viaggi), gli aspiranti chef avevano partecipato a una prova in esterno a Parigi proprio dallo chef Yannick Alléno.

Successivamente aveva fatto una dichiarazione chiedendo scusa per il fatto che la cucina non avrebbe dovuto escludere le donne.

Poi però era scoppiata la pandemia da Covid-19 e anche Alléno era stato costretto a chiudere i suoi locali. All’epoca aveva ipotizzato che in una ipotetica ristorazione post pandemia, si sarebbe potuto pensare a un sistema dove i ristoranti avrebbero potuto concordare i prezzi con i clienti.

Ma poi la pandemia si è allentata ed ecco che a maggio 2021 lo chef aveva deciso di rilevare il ristorante dell’Htel Hermitage di Monaco. Nello stesso periodo, poi, aveva aperto anche un burger bar a Parigi.

Una tragedia, però, lo aveva colpito l’anno successivo: a maggio 2022 avevamo appreso della tragica morte di Antoine Alléno: il figlio dello chef era morto a seguito di un incidente. Ma la vita va avanti ed ecco che adesso Alléno si è imbarcato in questa nuova avventura in Gran Bretagna.

Lo chef è pronto a portare i suoi piatti più iconici anche sul suolo britannico. Del menu non si sa ancora molto, ma pare che il Pavyllon offrirà una cucina in continua evoluzione. Lo chef preparerà piatti ispirati alla cucina tradizionale francese, aggiungendovi però anche piatti e ispirazioni inglesi.

Inoltre la sua cucina promette anche di prendersi cura della salute dei clienti. Lo chef tiene particolarmente a questo aspetto della cucina. Per questo motivo ha cercato di ridurre la quantità di grassi, zuccheri e sale nei suoi piatti, senza però modificare il gusto. Di sicuro nel suo menu ampio spazio troveranno le salse, nonché le tecniche dell’estrazione e della fermentazione, da lui molto apprezzate.