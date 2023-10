Yogurt colato magro senza lattosio di Welless: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 18 Ottobre 2023

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Formaggio saporito delle Valli di Latteria Cividale e Valli del Natisone, al Riso Carnaroli di Carosio e all’Hamburger di bovino razza chianina di Lidl Italia: è stato ritirato dal commercio e dagli scaffali, infatti, un singolo lotto dello Yogurt colato magro senza lattosio di Welless a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 17 ottobre 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 14 ottobre 2023.

Yogurt colato magro senza lattosio di Welless: richiamo per lattosio

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Yogurt colato magro senza lattosio, mentre il marchio del prodotto è Welless senza lattosio e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Penny Market. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è GR 45 883 EC, mentre il nome del produttore è Kri Kri, con sede dello stabilimento in 3rd km Nat. Roas of Serres – Drama 62 a Serres, in Grecia.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo questa volta coincide con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione: sono praticamente interessati dal richiamo tutte le confezione che riportano la data di scadenza del 18 novembre 2023. L’unità di vendita è invece rappresentata dalla confezione da 150 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente si parla della presenza accidentale dell’allergene lattosio nel prodotto. Durante le fasi di confezionamento, a causa di un errore, sono stati apposti i coperchi del prodotto delattosato sulle vaschette del prodotto delattosato.

Nelle avvertenze i consumatori che avessero già acquistato il numero di lotto sopra indicato sono pregati di non consumarlo se già presente in casa, bensì di riportarlo presso il punto vendita di acquisto. I resi saranno accettati fino al 18 novembre 2023. Per ulteriori informazioni è poi possibile rivolgersi al numero 3371557874. Va da sé che questo lotto in questione non è adatto al consumo soprattutto di chi è intollerante o allergico al lattosio.

I classici sintomi dell’intolleranza al lattosio tendono a comparire da mezz’ora a due ore dopo un pasto contenente questo zucchero del latte. Il quantitativo di lattosio tollerato dalle singole persone varia da soggetto a soggetto. Come sintomi abbiamo:

gonfiore addominale

nausea

vomito

dolore addominale con crampi

meteorismo

diarrea

Se siete interessati, poi, ad altri richiami per rischio allergeni ecco che di recente sono stati anche ritirati dal commercio diversi lotti del Wasabi peas coated di Golden Turtle, dell’Estratto mela, spinaci, sedano di Orsero (richiamo Coop e Carrefour) e de Il Gelato di Romagna gusto Spagnola di Centrale del Latte di Cesena.