I broccoli gratinati, sono un contorno facile da realizzare ma che, siamo sicuri, conquisterà tutti, la morbida besciamella i cubetti di speck ingentiliscono molto il sapore dei broccoli che diventano golosi e decisamente irresistibili.

In questa ricetta abbiamo deciso di usare broccoli e speck, ma se vi piace l’idea, potreste anche variare il piatto utilizzando ad esempio cavoli e o prosciutto cotto, insomma una versione molto versatile e furba che può essere anche veloce qualora aveste della besciamella già pronta in casa.

Questo contorno ricco e saporito è perfetto per accompagnare piatti semplici come carni alla griglia.

Questa è senza dubbio la stagione perfetta per consumare i broccoli, ottimi per depurare l’organismo i broccoli hanno moltissime proprietà benefiche, contengono vitamina C, ferro, fosforo, magnesio e sulforano, una sostanza che aiuta a prevenire i tumori, hanno un alto potere antiossidante e sono in grado di rafforzare le nostre difese immunitarie, il loro grande difetto purtroppo è l’odore che sprigionano durante la cottura, dovuto allo zolfo che contengono, per ovviare a questo problema i trucchi sono molti, ma quello più semplice è senza dubbio spremere un po’ di succo di limone direttamente nell’acqua di cottura, il limone aiuterà a neutralizzare gli odori, non intaccando in nessun modo il sapore del broccolo.

Per scegliere il broccolo perfetto bisogna verificare che le infiorescenze siano compatte, sode e che abbiano un colore intenso e brillante e soprattutto che non siano presenti ammaccature o parti tendenti al giallastro, altra cosa importante da notare sono le foglie, che devono essere consistenti e verdi.

Anche del broccolo come di molte verdure, non si butta via niente, il gambo e le foglie ad esempio sono utili per preparare un ottimo brodo vegetale o un pesto, inoltre è anche la parte che contiene la maggior quantità di sostanze nutritive.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

400 g Broccoli

500 ml Latte

50 g Farina 00

25 g Burro

Sale

50 g Speck

Parmigiano grattugiato

Pangrattato

Preparazione

Per preparare la ricetta dei broccoli gratinati, per prima cosa lavate e pulite gli ortaggi e conservate solo le cime. Tuffatele in acqua bollente salata e cuocetele per 10 minuti.

Preparate nel frattempo la besciamella sciogliendo il burro con la farina e il latte togliendola dal fuoco quando non è troppo soda.

Sul fondo di un tegamino da forno, mettete un paio di cucchiai di besciamella e si di essa mettete i broccoletti con le teste in su. Aggiungete quindi i cubetti di speck.

Versate su ora la restante besciamella.

Aggiungete ora il parmigiano e il pane grattugiato, quindi infornate per circa 20 minuti a 180 gradi.

Sfornate i vostri cavoli gratinati al forno aspettate qualche minuto e servite.