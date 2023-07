Gelati del supermercato: quelli su cui scommettiamo per l’estate 2023

di Valentina Dirindin 20 Luglio 2023

Quali sono le novità 2023 in fatto di gelati confezionati lo troverete strillato un po’ ovunque. Per questo noi abbiamo deciso di dirvi non quali sono gli ultimi arrivati, ma quali sono i gelati che spaccheranno in quest’estate 2023, indipendentemente dall’anno della loro uscita. Vecchie glorie che vivranno una nuova primavera. Prodotti usciti da un po’ il cui potenziale non è ancora del tutto esploso. Grandi classici evergreen. Cose così.

Ed è del tutto inutile che mentiate: noi vi vediamo, mentre tutti sorridenti aprite il banco frigo del supermercato per tirarne fuori scatole di gelati. O almeno vi vede l’Igi, Istituto del Gelato Italiano, che ha fatto i conti per bene, valutando un mercato a livello nazionale che si attesta per il 2022 a 1.867 milioni di euro, con un +10,3% rispetto all’anno precedente, per un consumo pro-capite di gelato industriale di 2,18 kg. E se toccasse a noi dire quali sono i due chili di gelato confezionato che vi spettano quest’estate, scommetteremmo su questi:

Coppa del Nonno classica

Ok che c’è quella macchiata al caramello e pure quella macchiata al gianduia, a ricordarci che la scuola Starbucks ci ha insegnato che il caffè può essere la base per qualsiasi tipo di pasticcio goloso, ma nell’estate in cui si assiste al ritorno indiscusso del semplice fiordilatte, noi vogliamo scommettere su un nuovo successo dell’immortale Coppa del Nonno Motta, quella base, che fa tanto vintage, ma che proprio per questo, dopo essere stata vecchia, ora può tornare di moda. Che poi povera, la Coppa del Nonno, che scherzosamente viene utilizzata da tutti come termine di paragone per indicare un trofeo di poco valore. Invece lei è lì dal 1955 (!), Highlander assoluto dei gelati al caffè. E mentre i banchi frigo degli Autogrill e dei lidi estivi si riempiono di prodotti freddi stucchevolmente dolci e improbabili al gusto caffè, noi puntiamo sul fatto che i consumatori – storditi dalla botta di caffeina e zuccheri di un iced coffee industriale – vorranno fermarsi e tornare alle origini.

Cornetto Freedom by Solaika Marocco

Le limited edition sfruttano il principio base del marketing per cui la scarsità aumenta il desiderio. E non so se lo avete notato, ma le limited edition di Cornetto Algida, da quando sono nate, sfruttano anche il potere delle quote rosa. Perché da quando è nata l’idea di far firmare un’edizione estiva del cono gelato confezionato più famoso di tutti da un* chef superstar, la verità è che gli uomini (rappresentati fino a oggi solo da Andrea Tortora) si sono sempre trovati soli soletti. In un’operazione che, vista così, avrebbe qualcosina da insegnare sul pinkwashing fatto bene, abbiamo avuto negli anni Isabella Potì, Martina Caruso, Marianna Vitale, e oggi abbiamo Solaika Marocco (insieme a Roberto Godi e Juan Camilo Quintero). Ma siccome noi nelle operazioni di marketing ci caschiamo con tutti e due i piedi – e siccome apprezziamo il lavoro di Solaika Marocco – scommettiamo sul successo del suo cono con nocciole caramellate, salsa al caffè e cacao, gelato allo zabaione e alla nocciola, cialda croccante al caffè.

Magnum Nocciola Remix

Sinceramente: alzi la mano chi non si è mai trovato nella situazione di non saper decidere tra un dolcissimo Magnum scuro e un dolcissimissimo Magnum bianco. Ecco, quest’estate il problema è risolto, con il nuovo Magnum con metà copertura di cioccolato bianco e metà di cioccolato al latte con pezzetti di nocciole caramellate. Che poi Magnum, dai tempi delle limited edition dedicate ai sette peccati capitali (era il 2003, se volete sentirvi vecchi), ci ha abituato al fatto di essere il più versatile dei gelati GDO italiani, sul modello – per fare un esempio – delle Digestive, i biscotti che all’estero vengono prodotti e commercializzati in qualsiasi gusto possibile e immaginabile. Al momento, in catalogo, ci sono nove diversi Magnum (Nocciola Remix, Intense Coffee, Double Sunlover, Double Starchaser, Double Gold Caramel Billionaire, Classico, Mandorle, Bianco e Michelangelo), e l’estate non è ancora neanche entrata nella sua fase più calda.

Gocciole gelato

Nata dalla partnership tra Algida e Barilla, la gocciola gelato è stata la novità della stagione estiva 2022, ma forse non ha fatto in tempo a farsi spazio nel cuore degli amanti dei biscotti gelato, totalmente intasati dal MaxiBon. Per questo scommettiamo, quest’estate, su un boom della Gocciola gelato, la versione da piscina del biscotto più venduto in Italia. Anche se è difficile immaginare che si arrivi a pareggiare le 48 milioni di confezioni che si vendono ogni anno di Gocciole biscotti, il tentativo è quello.

Coppa d’oro Sa di Bonet

Gelato al cioccolato variegato al caramello con granella di amaretti e note di rhum: la Coppa d’oro Sa di Bonet di Sammontana è una delle ultime novità del brand in fatto di coppette, dopo quelle al caffè, all’amarena e al cioccolato Domori. Chi scrive è piemontese, e tanto basta per avere un vincitore.

Cono Cinque Stelle fresco limone

Ci aveva già provato a suo tempo Isabella Potì a mettere un gel di limone sul cornetto estivo. Ma, a giudicare dalla nostra prova d’assaggio , l’operazione era riuscita così così, con un tentativo di acidità affogato in panna, vaniglia, caramello salato all’uovo, cioccolato bianco. Insomma, troppa dolcezza. E in effetti qualcuno deve spiegarci perché, fino a ora, si è deciso che il cono gelato debba essere un tripudio di dolcezza, caramello, cioccolato, panna, cioccolato, zucchero, panna, cioccolato. Per questo, quando all’orizzonte si affaccia un po’ di acidità, non possiamo che esserne felici. A suo tempo – al di là del nostro giudizio sul gusto – avevamo comunque scommesso sul successo del cornetto firmato da Isabella Potì, il cui erede potrebbe essere questo cono Cinque stelle fresco limone, che abbandona un po’ di panna e cioccolato per far spazio a un sorbetto e a una variegatura al limone.

Nuii al cioccolato al latte e nocciole tostate italiane

È la novità 2023 degli stecchi Nuii, che da sempre provano a proporre qualcosa di diverso dal solito, tendenzialmente localizzando geograficamente gli ingredienti, in una sorta di ossessione per la provenienza: Cioccolato bianco e noci pecan del Texas, Caramello salato e noci macadamia australiane, mandorle e vaniglia di Java, Cioccolato fondente e mirtilli dei paesi nordici, Nocciole salate e caffè della Tanzania, Panna e pistacchi dell’Anatolia e via dicendo. A queste, per l’estate che arriva, si aggiunge lo stecco al Cioccolato al latte e nocciole tostate italiane. Se l’effetto Lollobrigida esiste, questo gelato dalle italianissime nocciole avrà successo: che si possa considerare un termometro del sentiment politico?

Coppetta alla vaniglia Häagen-Dazs

Non è di certo una novità e probabilmente non è nemmeno il gusto più rappresentativo di Häagen-Dazs, il più sofisticato ed “esotico” dei gelati confezionati, Häagen-Dazs, che negli anni ci ha abituato a gusti lussuriosamente American style come “cookies and cream”, “dulce de leche” o caramello salato, prima che il mondo dei dolci al caramello salato si accodasse al suo successo, facendocelo ormai venire a noia quasi più del pistacchio. Eppure, noi scommettiamo che anche per Häagen-Dazs questo sia l’anno del minimalismo. Almeno in fatto di gelati.