Bake Off Italia 2022 visto da Dissapore: gli highlights della decima puntata

di Lavinia Martini 7 Novembre 2022

Con la decima puntata da poco andata in onda siamo arrivati davvero in prossimità della fine di Bake Off Italia 2022 e mai come in questa stagione si fa fatica a individuare un possibile vincitore. Ma bando al veleno, perché “la puntata sarà dedicata all’amore” e quale dolce rappresenta l’amore? Vuoto, zero, particella di sodio. “I baci” dice Benedetta. Ah be, come non pensarci prima.

Amore un cavolo

Ginevra ha capito che deve far fuori le zavorre per prendere il grembiule blu, come Leo che l’assilla con richieste d’aiuto per le sue preparazioni. È tutto un bip, “ma come?” e abbattitori che si aprono e si chiudono: quindi la prova sull’amore sì, amore un cavolo. Nonostante le ricette non fossero particolarmente complicata, baci di dama, d’Alassio e panteschi, i concorrenti arrivano tutti al countdown stremati senza aver completato le loro preparazioni. Voto concorrenti Bake Off: prossima edizione. Ed erano “solo” biscotti.

La ruota dell’amore non va

Chiedo scusa ai lettori e alle lettrici per aver tirato le somme prima di aver visto la seconda prova. Prova al centro del quale c’è il Paris Brest (qui la nostra ricetta). Ad illuminare la competizione, la pastry chef di Big Mamma Monia di Liello, esemplare di italiana che ha fatto un grande successo all’estero e noi “in patria” nemmeno lo sappiamo. La prova procede in modo doppiamente disastroso, tra deliri e deliri di onnipotenza. A Davide viene attribuita la frase “Se diventassi il pasticciere più richiesto del Lago di Garda, sarebbe già ciao”. Anche se il momento veramente topico è quello in cui Riccardo alza le mani, in stile Filippo Nardi al Grande Fratello, e dice “Bene, mi ritiro. Levatemi il microfono”.

Giudizio universale

Lavoro molto approssimativo, crudo, sgonfio, sembra un disco volante, addirittura pezzi di burro nella crema, è diventato una frittata, concludiamo con “non ci siamo assolutamente” per dirlo alla Tommaso Foglia. Ringraziamo Riccardo per non essersi del tutto ritirato, perché non avremmo avuto il piacere di vedere una torta solo a metà, una torta tutto sommato buona o buonista, non si capisce. Ginevra è al primo posto nella classifica della prova tecnica, segno che quando ti scrosti le zavorre, alla fine decolli.

Sprazzi d’amore

Se non fosse che le prove vengono definite prima dell’inizio delle puntate, dovrei pensare che l’arrivo dei familiari e partner dei concorrenti per “coronare l’amore” è fatto apposta per salvare il morale della puntata. Ma non è questo a stupirmi: quanto il fatto che proprio questi concorrenti, che non sono riusciti a fare neppure i baci di dama, abbiano avuto il coraggio di considerare gli ospiti con preoccupazione “perché non sanno fare niente”. Nota trash sdolcinata per Damiano Carrara che ha abbandonato il tendone per andare a sposarsi nella vita reale.

Il giudizio

Non avendole assaggiate ma solo viste non sapremmo mai se i complimenti fatti dai giudici alle naked cake siano arrivati in un moto compensativo alla “mettiamoci una pezza”. Oppure se il merito stia tutto negli ospiti della puntata e non dei concorrenti. Davide e madama sembrano essersi scelti a pennello quando sentiamo l’uscita alla ragioniera di quest’ultima “Ho avuto paura che la torta non fosse all’altezza del nostro amore. Invece tutto il lavoro che facciamo insieme funziona, sia in cucina che fuori”. Ma la migliore della puntata è Ginevra a cui va il grembiule blu, mentre l’eliminato non poteva che essere Riccardo, omaggiato dai sogni di gloria di Knam che non si concretizzeranno in uno stage presso la sua pasticceria. Peccato.