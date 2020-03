Abbiamo le migliori ricette con 5 ingredienti al massimo, proposte che renderanno tantissimo per tutta la famiglia e che potrete sfoderare per tutte le occasioni: colazioni, merende, spuntini, pranzi e cene. Sappiamo bene cosa significhi dover cucinare per molte persone, ecco perché questo articolo – ne siamo sicuri – sarà di vostro interesse.

Ben 15 ricette facili e veloci, sia dolci che salate: dai pancakes ai biscotti di burro di arachidi, dalle patate in padella, alla pasta al gratin alle chips di patate, al pollo con vino bianco alla cacio e pepe. E molto altro.

Biscotti di burro di arachidi

Con 3 ingredienti potrete ottenere dei biscottini deliziosi – belli calorici eh, va detto – e irresistibili. Quali ingredienti sono? Burro di arachidi 150 g, zucchero 60 g e 1 uovo. Si miscela tutto quanto, si formano delle palline di impasto e si cuociono in forno a 180°C per 12 minuti. Potete aggiungere all’impasto delle gocce di cioccolato se preferite.

Patate lesse gustose

Le patate che abbiamo in mente di suggerirvi sono un contorno perfetto per tutta la famiglia. Patate lesse, affettate e poi insaporite in padella con pochi ingredienti. Questa è la nostra versione.

Biscotti 2 ingredienti

Quali potranno mai essere i 2 ingredienti che si trasformino in deliziosi biscotti? Banane 2 + muesli 100 g! Schiacciate le banane, impastatele velocemente con il muesli, formate i biscotti e infornateli per 15 minuti a 180°C.

Pasta al gratin

Sembra chissà cosa ma, in fondo, è pasta e besciamella. La besciamella (se escludete la noce moscata) è fatta con 4 ingredienti ovvero burro, latte, sale e farina. Fatela, lessate al dente la pasta, conditela e trasferitela in una teglia da forno, per farla cuocere a 190°C per 40 minuti.

Chips di patate (al forno)

Nulla di più semplice delle chips di patate al forno, unica cosa: serve una mandolina, perché con coltello sarà difficile ottenere fette sottili e regolari. Affettate, sbollentate per qualche minuto, scolate e fate asciugare completamente. Condite poi a piacere con sale, spezie, anche formaggio grattugiato e infornate a 195°C per qualche minuto, fino a vederle belle croccanti.

Zucchine ripiene

Cinque ingredienti? No problem: scavate le zucchine, tritate la polpa interna e unitela a ricotta, uovo, pangrattato e sale. Sbollentate le zucchine scavate per 5 minuti. Usate il composto per farcire le zucchine e infornatele a 180°C per 40 minuti.

Pollo al vino bianco

Pollo, un’erba aromatica a piacere (e abbondante), vino bianco, olio, sale. Questa è la versione base del nostro pollo stufato al vino bianco. Noi abbiamo aggiunto più spezie e diverse tipologie di erbe aromatiche, ma 1 a scelta andrà più che bene!

Sfoglia con prosciutto e formaggio

Se avete la classica sfoglia già pronta, anche surgelata va bene, potete fare una bella treccia salata: basterà condirla con prosciutto e mozzarella, oppure con prosciutto e zucchine grigliate ad esempio (per renderla un piatto unico), chiudere, spennellare con latte e infornare!

Spaghetti cacio e pepe

Come dice il nome, per fare la cacio e pepe vi serviranno solo pasta, cacio grattugiato e pepe (e un po’ di acqua di cottura della pasta). Sembra una ricetta semplice ma il rischio “polpettone gommoso di formaggio” è dietro l’angolo. Per questo vi suggeriamo la nostra ricetta e gli errori da non commettere, per godersela come si deve!

Crepes (sia dolci che salate)

Per fare le crepes base, ovvero neutre che possono essere condite sia con ingredienti salati(besciamella, verdure, formaggio, salumi) sia con ingredienti dolci (confetture, marmellate, creme, gelato, frutta fresca, salse), ci vuole poco. Nello specifico: farina, latte, olio o burro fuso, uova. Noi vogliamo suggerirvi una versione dolce, da fare quindi con aggiunta di zucchero… ma senza uova!

Biscotti di frolla

Cosa ci vuole per fare una frolla? farina, burro, zucchero (o semolato o a velo), tuorli, il pizzico di sale. Gli elementi extra possono essere molti: la scorza del limone, la vaniglia, la cannella, lo zenzero… Vi suggeriamo la nostra ricetta della frolla classica. Qui invece abbiamo i nostri biscotti alla vaniglia.

Mousse al mascarpone

Se volete togliervi uno sfizio per merenda o un dopo cena – uno sfizio bello grosso – vi basterà lavorare del mascarpone con un procedimento diverso dal solito, che pastorizza le uova, e che vi farà usare solamente 4 ingredienti! Ecco la nostra ricetta.

Frittelle di mela

Tagliate le mele a fette sottili, con la buccia (quindi ben lavate). Preparate la pastella a base di farina, latte, uova e zucchero. Immergete le fette di mela e friggetele in olio di arachidi a 175°C. Se volete e potete, spolverizzate con dello zucchero a velo aromatizzato alla cannella.

Focaccia

Per fare questa focaccia morbida, partite da 500 g di farina e impastate con una miscela composta da 300 g di acqua + 30 g di olio evo + lievito di birra fresco 4 g. Impastate e aggiungete del sale, lavorate il composto e fatelo lievitare per 3-4 ore. Stendetela in una teglia, bucherellate la superficie con i polpastrelli e irrorate con un po’ di olio. Cuocete a 200°C per 40 minuti.

Pancakes veloci

Giusto 5 sono gli ingredienti per fare dei soffici pancake a base di farina integrale! Vi suggeriamo la nostra ricetta, sperando di farvi fare tante buone colazioni!