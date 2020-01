Arance, 7 ricette per impiegarle in cucina

Le arance sono il frutto di stagione ideale, perfette per affrontare l’inverno: tante vitamine, freschezza e dolcezza, un aroma inconfondibile, ottime sia per la scorza che per il succo. Qui per voi ho ben 7 ricette per impiegarle in cucina: dal salato al dolce, per tutti i gusti.

1. Pasta d’arance

La pasta di arance è un’idea geniale e facile da realizzare, che sembra una marmellata ma in realtà è una pasta per aromatizzare i vostri dolci. Potrete usarla nelle torte, nella frolla, nei lievitati. Conservatela in un vasetto e tenetela sempre a portata di mano.

Qui la ricetta!

2. Stollen al marzapane

Questo dolce tedesco appartiene alla tradizione teutonica quanto da noi è importante il panettone… e, in effetti, di somiglianze con il panettone ce ne sono parecchie! La sostanziale differenza è la presenza di farcitura di marzapane.

Ecco a voi la ricetta.

3. Torta all’arancia

Una torta all’arancia facile e veloce è sempre gradita se si vuol fare una bella merenda o portare un dolce quando si è ospiti da qualcuno. In questa torta c’è sia il succo che la scorza d’arancia, in più anche uno sciroppo agrumato.

Troverete qui la ricetta.

4. Cozze all’arancia e zenzero

Le cozze, solitamente, si gustano in purezza oppure con il limone… le avete mai assaggiate abbinate all’arancia? Un connubio particolare e vincente che, con la nota di zenzero, trasforma un’idea semplice in una pietanza da sfoggiare per le grandi occasioni.

Ecco qui la ricetta.

5. Dolce alle mele e arance

Il dolce di mele e arance è un fine pasto leggero e con poche calorie, che può essere sfruttato come macedonia invernale. La difficoltà maggiore – tanto per farvi capire – è solo pulire le arance a vivo… si tratta quindi di un’idea anche per chi con i dolci non ci sa fare.

Ecco qui la ricetta!

6. Torta soffice all’arancia

Questa meravigliosa e soffice torta è perfetta per la colazione, o per uno spuntino: impacchettate ogni fetta e fatela portare a scuola dai vostri bimbi (o portatela in ufficio per il pranzo!). Non vi ho ancora convinti? Questa torta è senza burro.

La ricetta? Eccola!

7. Muffin arancia e zenzero

I muffin arancia e zenzero sono fatti con zucchero di canna, miele di agrumi, zenzero e arance candite: un sapore speziato molto aromatico, rustico e casalingo, al contempo particolare. Non potete davvero perderveli.

Qui tutta per voi, la ricetta.

Non ho dimenticato il suggerimento più semplice di tutti: fate scorta di arance cuocendole in marmellata, così che vi durino anche oltre la loro stagionalità invernale. Ho proprio qui per voi un tutorial sui segreti per una marmellata perfetta.