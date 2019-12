Scegliere una cheesecake come dolce o da portare ai padroni di casa se si è ospiti è sempre una mossa vincente: attrae tutti, piace a grandi e piccini, è comunque fresca al palato ed è sempre da decorare per ogni occasione (persino quelle eleganti o formali). Se vi spaventa un po’ come preparazione, tranquilli perché il tema è cheesecake senza cottura, 5 ricette che non potete perdervi.

1. Cheesecake al cioccolato

Basta guardare questa cheesecake per iniziare a fantasticare a occhi aperti e notare l’acquolina: base croccante, farcitura leggera e fresca, copertura corposa al cioccolato. Al taglio è meravigliosa e basta un rametto di ribes rossi sopra il ciuffo di panna per renderla estremamente elegante e d’occasione.

Ecco la ricetta.

2. Cheesecake al pistacchio

Chi ama il pistacchio, alzi la mano. E scommetto che le mani alzate sono tante. Mascarpone e pasta di pistacchio sono i principali ingredienti, su base di biscotti classica da cheesecake: è perfetta perché conferisce quella punta di salato che esalta tutti i sapori.

La ricetta? Eccola.

3. Cheesecake alla Nutella

Semplicemente irresistibile. La base è fatta con biscotti con gocce di cioccolato e la farcitura è composta da una buona dose di Nutella e formaggio spalmabile. Insomma… non proprio light ma vi sentirete comunque su una nuvola ad ogni assaggio!

Eccovi la ricetta.

4. Cheesecake al caffè

Il caffè ha sempre una sua eleganza, per il sapore caldo e avvolgente, e la perfezione del momento a fine pasto. La cheesecake al caffè è semplice e molto interessante, delicata: caffè da moka, base di biscotti al cioccolato, chicchi di caffè a guarnire e un topping (facoltativo) di caramello.

Qui la ricetta.

5. Cheesecake all’amarena

Questa cheesecake è una meraviglia da presentare in tavola, un trionfo perfetto in ogni occasione e in ogni stagione. La base classica di biscotti e burro è arricchita da amaretti, mentre il connubio di panna, amarene sciroppate e cioccolato fondente è tanto sublime da non crederci.

Trovate qui la ricetta.

Che ne dite di questa lista di stupende e imperdibili bontà? Io sceglierei decisamente quella al cioccolato, non a caso è al primo posto, ma non mi tirerei indietro nemmeno con le altre.