Cioccolato, tutte le ricette salate per stupire

Il cioccolato non è un alleato esclusivo della pasticceria: ecco tutte le ricette salate in cui inserirlo, per stupire e… conquistare! Parliamo di abbinamenti spesso inusuali ma ricordatevi che il cioccolato fondente dal 75% in più è amaro e può sposarsi molto bene con gli alimenti salati. Lasciatevi trasportare dalla fantasia e siate di mentalità aperta!

Pasta fresca con cacao

Esistono moltissimi tipi di pasta fresca, e noi italiani siamo decisamente tra i campioni di quest’arte culinaria… perché di arte si tratta, e di tradizione. La tradizione, tuttavia, a volte rivela sfumature inaspettate che possono far innamorare: ad esempio, avete mai fatto la pasta fresca aggiungendo cacao amaro all’impasto? Un sapore pieno, caldo, avvolgente, che con burro e gorgonzola si trasforma in un primo piatto top.

Tortelli veneziani

I tortelli veneziani sono un primo piatto storico, strettamente affezionato alle spezie che arrivavano a Venezia, fulcro commerciale della storia mondiale. La base prevede una pasta fresca al cioccolato ripiena poi di spinaci, burro, cannella, cipolla, pane raffermo, uvetta, prezzemolo, sale e pepe.

Tortelli cremaschi

La loro preparazione prevede Marsala, uva passa, formaggio grana, pangrattato…e gli amaretti Gallina al cacao, che sono tipici di Crema e danno nome alla pietanza.

Salsa al cioccolato, per arrosti

Il cioccolato fondente, soprattutto dal 70% in su come amarezza, è un ingrediente versatile che incontra volentieri anche la carne. Basta giocare sulle consistenze e su spezie ed erbe aromatiche, soprattutto pepe in grani, sale e rosmarino. Siete lanciati? Abbinate, sulla carne, cioccolato fondente e scorza di limone grattugiata.

Cinghiale e cioccolato

La ricetta di cui parliamo si chiama “cinghiale in dolce forte” e si perde nel tempo. La carne di cinghiale è fatta stufare insieme a molte spezie ed erbe aromatiche… spezie tra cui il cacao, che era considerato tale appena arrivò in Italia. Gli altri ingredienti sono canditi, vino rosso, alloro, cannella, carote.

Cioccolato e… bacon!

Avete letto bene, cioccolato e bacon sono un’accoppiata perfetta! Se ci pensate, la carne di maiale è abbastanza dolce, tant’è che si sposa magnificamente anche con mele e prugne, castagne. Esistono addirittura barrette di cioccolato e bacon, e negli States non è raro trovare cupcake al cioccolato e bacon.

Pane e cioccolato: senza tempo

Pane e cioccolato è una delle bontà più semplici che ci possano essere. Un bel pane salato come quello pugliese di Altamura, ma anche la mia cara michetta bella secca e leggera… avete mai assaggiato pane e pezzo di cioccolato (fondente o al latte) insieme? Vi assicuro che è tutt’altra cosa rispetto a pane + creme spalmabili.

Melanzane e cioccolato

Non tutti conoscono le melanzane al cioccolato, una ricetta tipica siciliana. Si tratta di un dessert, di fatto, che punta sul sapore caratteristico delle melanzane. Melanzane che di solito colleghiamo solo a grigliate, a bontà come la parmigiana e la pasta alla Norma. Descrivo la pietanza in questo articolo.

Chef Carlo Cracco e il rombo in crosta di cacao

Chef Carlo Cracco usa il gruè – fave tostate da cui poi si ricava il cioccolato – per ottenere la crosta in cui cuocere il rombo. Unisce quindi le fave a sale, cacao e albumi in modo che sia viscosa e che possa rimanere adesa al pesce, sigillandolo. Una bontà, molto intrigante.

Baccalà alla cappuccina

Il baccalà alla cappuccina (non confondetelo con il baccalà alla vicentina) è una pietanza veneta e friulana, che ha origine nei monasteri dei frati cappuccini. Il baccalà è cotto prima in padella e poi in forno con molte spezie ed aromi, per completarlo poi con una spolverizzata di cacao amaro.

Fiori di zucca ripieni con cacao

Non è raro trovare i classici fiori di zucca fritti e ripieni con una farcitura spettacolare e inusuale: cipolla, zucchine, cacao, amaretti. Le zucchine, soprattutto quelle di stagione, si prestano benissimo all’accostamento con il dolce: vi sveliamo due dolci in cui sono protagoniste, in questo articolo.

Degustazione di formaggi e cioccolato

Che ci crediate o no, come molti tipi di formaggio si sposano con miele, confetture e mostarde, altri si sposano alla meraviglia con il cioccolato. Quali? I formaggi erborinati e forti come il gorgonzola!