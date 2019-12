Non mi stanco mai di parlare di dolci, e i protagonisti dell’articolo saranno proprio i dolci di Natale veloci, per portare in tavola qualcosa di diverso con un tocco di originalità, e per trovare soluzioni (quasi) dell’ultimo minuto. Ne troverete di ogni tipo e per tutti i gusti: un classico, una torta davvero unica, un gelato, un tiramisù particolare, dei biscotti, una macedonia speziata, una crema per il momento del caffè…

Tiramisù veloce con Nutella

Bastano le parole tiramisù e Nutella per convincere la maggior parte di voi… ma aggiungo anche “veloce” per chi fosse ancora scettico: sì, perché questo tiramisù è senza uova e senza caffè, il che accorcia decisamente i tempi! Vi basterà unire la Nutella al mascarpone e alla panna montata, e comporre il tiramisù intingendo i savoiardi in una miscela di latte e cacao. Impazziranno tutti.

Ecco la ricetta.

Ciambellone

Il ciambellone è forse uno dei dolci più veloci e semplici da fare: si uniscono tutti gli ingredienti e poi si mette in forno! Questa nostra versione è persino senza burro, per una leggerezza e morbidezza ineguagliabili. Un suggerimento: avete presente la crema al mascarpone e Nutella appena suggerita nella ricetta precedente? Ebbene, è perfetta anche per accompagnare questo ciambellone!

Qui la ricetta!

Torta crepes

Divertentissima da fare, un impasto che si fa in un attimo: la torta di crepes è originalissima e farà felici sia grandi che piccini. Certo, per cuocere tutte le crepes un po’ di tempo ci vorrà, ma potete sempre farlo in anticipo e assemblare al volo la torta all’ultimo con una crema spalmabile o a piacere!

Ecco questa bellissima ricetta.

Macedonia invernale

E chi lo dice che la macedonia debba essere solo estiva? Qui abbiamo un’idea per un fine pasto (non proprio un dessert) fresco, originale, completamente vegano quindi adatto a tutte le filosofie alimentari e a chi ha intolleranze. Al posto della tipica frutta, ne abbiamo usata molta di stagione, che potete riciclare nel caso fosse vecchiotta. Potete quindi aggiungere tutta la frutta invernale che preferite (cachi, melagrane, pere…) e abbondare con le spezie!

La ricetta? Eccola.

Caffè del nonno

L’idea di concludere il pasto di Natale con un caffè molto speciale mi piace moltissimo: a ognuno la propria porzione, cremosa e saporita, con un accenno alcolico e avvolgente. Vi basteranno poco tempo e pochi ingredienti per stupire e conquistare gli ospiti, che vi chiederanno sicuramente la ricetta.

Trovate la ricetta proprio qui.

Biscotti al cocco velocissimi

Se scrivo velocissimi, intendo velocissimi per davvero: 2 soli ingredienti ovvero latte condensato e cocco rapè. Unite i due ingredienti, formate delle palline e passate in forno per un quarto d’ora. Questi biscottini possono essere regalati come presente per gli ospiti, o per dare loro il benvenuto all’arrivo.

Ecco la ricetta.

Gelato al limoncello senza gelatiera

Ad un certo punto arriva sempre il limoncello: per “digerire”, rinfrescare la bocca, perché è tradizione. Che ne dite di proporlo in maniera alternativa? Ho in mente un gelato al limoncello, senza gelatiera e molto semplice da fare. Questo è un gelato/dessert, perché comprende latte condensato, panna e cioccolato bianco… una crema deliziosa che porterà un tocco di originalità al vostro Natale.

Qui trovate la ricetta.