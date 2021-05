Perché abbiamo selezionato proprio queste dolci proposte per la Festa della mamma? Direte voi che qualunque ricetta si presterebbe bene purché preparata col giusto spirito, ma la stagionalità, la freschezza che la stagione richiede e un po’ di sdolcinatezza d’occasione (sì, stiamo per parlarvi di cuori morbidi e biscotti a tema, madeleine e colate di cioccolato) richiedono un ragionamento ad hoc.

Si tratta perlopiù di ricette semplici, adatte a tutti e che ci siamo premurati di rendere personalizzabili, con i dovuti suggerimenti.. Ecco a voi 6 dolci per la Festa della mamma, per non sbagliarsi.

Semifreddo alle fragole

Alla base abbiamo usato i pavesini al cacao ma andranno bene sia quelli classici sia altri biscotti secchi – o addirittura, potreste pensare di fare la classica base da cheesecake. Poi una mattonella rosa antico ricchissima di fragole e poco altro, senza alcun tipo di gelatina alimentare. Davvero buono, semplice e di impatto. Ecco la ricetta.

Biscotti al cioccolato con cuore morbido

In questa ricetta di biscotti con cuore morbido c’è un trucchetto che vi trasformerà la giornata… e che renderà irresistibile il risultato finale. Ecco, il nostro consiglio è raddoppiare le dosi perché ne vorrete una parte tutta per voi.

Madeleine al limone

Proust ci ha contagiati proprio per bene, con l’amore per le madeleine che a descritto nelle sue pagine. Come non amarle, in effetti? Un procedimento ben preciso, quella gobbetta che fa venire l’acquolina, il burro, la consistenza soffice ma piena. Per la mamma sono un regalo bellissimo.

Torta moka

L’energia di un caffè moka fatto a regola, in una torta da gustare in ogni momento del 9 maggio: zucchero di canna e caffè in polvere aromatizzano ancora di più le due tazzine di caffè forte nell’impasto, per un dolce davvero buono e intenso per dare la carica alle nostre mamme. Ecco la ricetta.

Rotolo con panna e frutta

Pensate che stupore e meraviglia susciterete presentando questo stupendo rotolo come regalo: soffice nell’impasto, molto cremoso, ricchissimo di frutta fresca (potete usare quella che preferite. Ad esempio: solo frutti di bosco!), bellissimo al taglio… vi abbiamo convinti? Ecco la ricetta.

Muffin al cioccolato

Tra tutte le ricette di muffin che esistono, quelle con gocce di cioccolato ci sono sembrate le più adatte: sì perché come anticipato sono proprio una coccola, che non resisti ad addentare appena ne vedi uno. Se l’idea delle gocce di fondente non vi convince, variate con gocce di cioccolato bianco oppure con mirtilli secchi. Qui la ricetta.