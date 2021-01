Delicati? Sì. Light? Senza dubbio. Versatili? Certamente. I finocchi sono tutto questo e anche inaspettata bontà, se li cucinate nella giusta maniera: eccoci con 6 ricette irresistibili, che vi faranno rivalutare questo ortaggio di stagione, talmente tanto che d’ora in poi vi farà venire l’acquolina.

Cancellate per un attimo il collegamento tra finocchi e pinzimonio, e immaginate le pietanze più appetitose: c’è sicuramente un piatto di pasta ben condito, magari una torta salata sapida e particolare, qualcosa di filante e qualcosa di croccante. Se ci abbiamo preso allora passiamo subito alle migliori 6 ricette con i finocchi che secondo noi dovrebbero stare nel vostro ricettario.

Sformato di finocchi con cuore filante

Noi, a “cuore filante”, già abbiamo deciso che è un enorme e affamato sì pur senza sapere molto altro della ricetta… ma aggiungiamo dettagli ulteriori così da conquistarvi completamente: cottura leggera al forno, mozzarella al centro, gratinatura perfetta e croccante. Ecco la ricetta per i nostri sformati, un antipasto veramente imperdibile.

Ravioli con finocchi all’arancia

Questo primo piatto, signore e signori, è particolarissimo e ideale anche per un’occasione più formale – il tipico primo piatto un po’ ricercato che prepareresti ad un amico o amica alla prima occasione in cui si potrà stare insieme senza pensieri. I sapori sono molti e diversi uno dall’altro, ma ben bilanciati ed equilibrati. Ecco la ricetta.

Torta salata con finocchi

Una croccante e leggera base di pasta sfoglia (noi la usciamo confezionata, per fare prima, ma fresca oppure la pasta brisè andranno benissimo), tanti finocchi conditi con zafferano, facilissima da preparare, ideale come aperitivo oppure come piatto unico se aggiungete ricotta condita con sale e pepe. Ecco la nostra versione.

Finocchi gratinati

Un classico, di cui non può esserci una sola versione. Qualsiasi verdura gratinata prende vita in base ai condimenti scelti e i finocchi sono particolarmente versatili (forse al pari di zucchine e patate). Noi abbiamo scelto di aggiungere salame, formaggio grattugiato, pangrattato… giusto per fare una ricetta diversa dalle altre.

Pasta al forno con besciamella e finocchi

Una pasta al forno non poteva certo mancare, ricca di besciamella e con una gratinatura a puntino che conferisce quel colore ambrato che fa innamorare grandi e piccini. Ecco come la facciamo noi, con i finocchi: veramente pazzesca.

Finocchi al forno

Questa versione dei finocchi sembra banale e già vista, ma è quella da cui consigliamo di partire se credete di non amare particolarmente questo ortaggio. Potete farla in pochi minuti, in poche mosse, personalizzarla con spezie o aggiungendo – ad esempio – patate. Ecco come prepararla.