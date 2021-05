Comincia a far caldo e presto avrete meno voglia di impastare e mangiare gli gnocchi: per questo motivo ne approfittiamo e vi tentiamo adesso con 15 ricette e idee per variare dai soliti patate-farina-burro e salvia a condire. Ritroverete entusiasmo per questa pietanza senza tempo, e scoprirete che sono molte le soluzioni per renderla anche primaverile sfruttando gli ingredienti di stagione.

Piccola curiosità. La tradizione vuole gnocchi fatti rigorosamente di patate e ci si arrabbia se queste non sono presenti nell’impasto, tuttavia queste compaiono solo di recente: prima, gli gnocchi erano fatti semplicemente con acqua e farina, in una base simile al roux. Questo per dire che, per gli gnocchi, tutto è lecito!

Passiamo al dunque con le nostre 15 ricette di gnocchi, vi aspettano tantissimo colore, sapore e acquolina.

Gnocchi con salmone, robiola e zucchine

Quasi estivi e da gustare anche a temperatura ambiente: il sapore deciso del salmone è addolcito dalle zucchine, e tutto quanto è legato da sapida robiola. Aggiungete anche della scorza grattugiata di limone e spiccherete il volo. Se vi ispira, eccovi la ricetta.

Gnocchi agli scampi

Gnocchetti tondi e di piccole dimensioni, simili alle chicche; pomodoro fresco, olio evo, scampi e davvero pochissimo altro… questi gnocchi sono davvero spettacolari, e più semplici da fare di quanto crediate. Non sono meravigliosi? Eccovi la ricetta!

Gnocchi di semolino e rape rosse

Avevamo avvertito che ci avremmo messo molta fantasia, e in questo caso servono semolino e barbabietola. I passaggi sono pochi e non serve chissà cosa per servire questa pietanza dalla sfumatura purpurea. Particolari, vero? Ecco la nostra ricetta.

Gnocchi di riso orientali

Gli gnocchi di riso, proprio come quelli al ristorante cinese che tanto amiamo? Ecco li qui: oblunghi e chiari, con quella consistenza turgida e piacevolmente gommosa, tantissime verdure e un condimento perfetto. Che bontà, e quanti sapori… qui trovate la ricetta.

Gnocchi di funghi e patatate

Fanno venire di nuovo voglia di autunno, vero? Il bello è che non dovrete aspettare quella stagione per fare questi gnocchi: usiamo funghi porcini secchi per l’impasto, un trucco evergreen. Ecco la ricetta!

Gnocchi con crema di carciofi

Perfetti per la primavera, questi gnocchi conditi con un’avvolgente e delicata crema di carciofi fatta in casa. Per conferire un po’ di colore, una consistenza meno morbida e ulteriore dolcezza, il prosciutto cotto. Provate la nostra ricetta e sappiateci dire.

Gnocchi alle ortiche

Questa pietanza, gli gnocchi alle ortiche, sono eco di tanti anni fa e generazioni fa, quando le ortiche erano colte copiosamente e usate sempre in cucina quando era stagione. Un sapore unico, nostalgico, una coccola. Eccovi la ricetta.

Gnocchi alla parigina

Uova, farina, burro, gratinatura in forno, salsa mornay ovvero una sorta di besciamella rinforzata… uno spettacolo, questi gnocchi alla parigina (anche se alcune teorie portano le loro origini qui in Italia!). Conoscevate questa versione? provate la nostra ricetta.

Gnocchi alla sorrentina

Ci piace vincere facile: gnocchetti conditi con tanta salsa di pomodoro e basilico e poi infornati insieme a tanto formaggio filante… irresistibili! Ancora di più nella nostra versione!

Gnocchi di zucca e patate

Un classico, che non stanca mai: qui trovate la ricetta degli gnocchi con zucca e patate, per un risultato vivace nel colore e nel sapore. Potete seguire i nostri suggerimenti per il condimento, o variare a fantasia: gorgonzola e noci, ad esempio.

Gnocchi di ricotta, con asparagi e pomodorini gialli

Questa è una ricetta da sfoggiare per un’occasione, tanto è elegante e d’effetto. Gli asparagi sono cotti a puntino e l’abbinamento con i pomodorini gialli conferisce dolcezza e cremosità. Ecco la nostra strepitosa ricetta!

Gnocchi ai quattro formaggi

Anche in questo caso ci piace vincere facile: gli gnocchi ai quattro formaggi sono perfetti per uno sgarro dalla dieta, o da gustare insieme agli amici famelici prima di vedere un bel film insieme. Vi tentiamo con la ricetta.

Gnocchi alla romana

Gli gnocchi alla romana, a base di semolino e formaggio, hanno un sapore davvero unico e riconoscibili tra mille. Si presentano a file di dischi spessi, morbidissimi al cuore – quasi cremosi – e croccantissimi in superficie. Ecco la ricetta, una delle nostre preferite in assoluto.

Gnocchi di polenta, alle erbe

Semplicità in tutti i sensi, per questi gnocchi verdi da ripassare in forno per un’irresistibile gratinatura. Immaginate che meraviglia sfornare una teglia simile… ecco la ricetta!

Gnocchi alla curcuma

Patate gialle condite con u po’ di curcuma, la spezia mediorientale che colpisce per colore e intensità di profumo e sapore. Grazie a lei, gli gnocchi escono belli brillanti e sarà facile condirli per valorizzarli. Particolarissimi, molto intensi. Ecco la ricetta completa.