Insalata di riso: 8 ricette estive per variare

Se ci fossimo (finalmente) allontanati dai condimenti sottaceto tipici dell’insalata di riso anni ottanta per le grigliatone selvagge, non ce ne sarebbero ancora così tanti in vendita. Ma non intendiamo arrenderci: per noi è ancora possibile convincervi che fare questa pietanza può essere un’esperienza di eleganza e delicatezza, originalità di gusto e presentazione.

Se fatta con una certa cura, l’insalata di riso può acquistare valore e diventare anche un antipasto freddo oppure la portata principale di un brunch all’aperto. Insomma, cerchiamo di darle la stima che merita, dato che questo piatto unico accompagna le nostre gioie estive da decenni.

Ecco a voi le migliori ricette di insalata di riso, per tutti i gusti.

Millefoglie di riso e verdure

Chi lo dice che un’insalata di riso possa essere presentata solo nel classico marmittone da 2 kg? Facciamo delle singole monoporzioni, prendendo spunto dalla millefoglie. In questo caso abbiamo alternato riso e medaglioni di verdura, che possono essere melanzane oppure zucchine tonde. Non è stupenda? Ecco la ricetta.

Insalata di riso con salmone, avocado e cocco

Se avete voglia di sapori esotici, questa insalata di riso è perfetta: latte di cocco, salmone scottato a bocconcini, cremoso avocado… un trionfo tropical! Questa ricetta è la dimostrazione che, spesso, uscire dalla comfort zone culinaria può portare a eccellenti ed irresistibili risultati. Ecco la ricetta.

Insalata di riso venere e gamberetti

La caprese è una pietanza sacra, tipica nostrana, ed è bello omaggiarla prendendo ispirazione da lei: è il caso di questa insalata di riso, che contiene tutti gli elementi legati alla tradizione. Proverete questa ricetta?

Insalata di riso e farro alla nizzarda

Uova sode, tonno, pomodori… le premesse per l’insalata di riso alla nizzarda sono succulenti! In più, oltre al riso abbiamo inserito anche farro e orzo, per un mix di cereali davvero ottimo. A voi la scelta, ovviamente. Qui trovate la ricetta.

La classica, ma non troppo

Niente, siete legati all’insalata di riso classica. No problem, ma permetteteci di suggerirvi di evitare comunque i sottaceti… seguite questa ricetta e bilancerete in maniera ottimale tutti i vostri elementi preferiti.

Insalata di riso con cozze e verdure

Verdure, pesce, cozze, prezzemolo, pomodorini, per un trionfo di colori e profumi che desterebbe anche l’amico più apatico. Questa è una delle insalate di riso che preferiamo, ed è per questo che la consigliamo anche a voi.

Riso venere e salmone marinato

In monoporzione come per la millefoglie, simile alla tartare come concetto estetico, saporita e fresca: l’insalatina di riso con salmone marinato è elegantissima, un concetto rivoluzionario per un’insalata di riso. Scoprite come realizzarla!

Riso basmati con gamberetti e lime

Il riso basmati è una varietà allungata, sottile e profumatissima di riso, e regala sempre grandi soddisfazioni soprattutto se condito con sapori forti e decisi. Con gamberi e lime è impossibile sbagliare! Qui trovate la ricetta.