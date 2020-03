Quante volte vi sarà capitato di avere voglia di un dessert a fine pasto o magari a metà pomeriggio, ma vi siete frenati per evitare di appesantirvi inutilmente. Arriviamo noi in vostro soccorso, con il latte di cocco e le ricette dolci più buone e leggere che ci siano.

Sono tantissimi, infatti, i benefici del latte di cocco specialmente per chi è intollerante ai prodotti vaccini o soffre di colesterolo alto.

Dalla panna cotta al budino di chia e la cheesecake, qui scoprirete 6 ricette di dolci da realizzare con il latte di cocco per sgarrare ogni tanto senza sentirsi troppo in colpa.

Chia pudding

Per chi è alla ricerca di un budino con latte di cocco non potrà che apprezzare il chia pudding: un dolce fresco e light che unisce la dolcezza del latte vegetale a uno dei superfood più in voga degli ultimi anni: i semi di chia. A completare il tutto delle ciliegie succulente.

La ricetta la potete trovare qui.

Torta con lo yogurt

Perfetta per la colazione, questa torta che potete gustare sia in formato plumcake che ciambellone, è una semplice rivisitazione della classica torta allo yogurt. Vi basterà sostituire il latte vaccino a quello di cocco e, se amate particolarmente il sapore, potrete utilizzare anche lo yogurt al cocco. Per una variabile più gustosa basterà aggiungere qualche goccia di cioccolata.

Panna cotta

Il latte è l’ingrediente base della panna cotta, ma è possibile sostituirlo facilmente con il latte di cocco in lattina per un dolce dell’ultimo minuto grazie all’aggiunta di acqua, zucchero e amido di mais. Mettetete tutto sul fuoco, portate a bollore e infine lasciate riposare per un paio d’ore nello stampo.

Biscotti

La frolla vegana è un’alternativa sempre più amata e utilizzata, specialmente per gli intolleranti al lattosio che non vogliono rinunciare al dolce in nessuna occasione. I biscotti al latte di cocco sono facili, veloci e profumatissimi: farina, zucchero di canna, latte di cocco (ovviamente) e del lievito in polvere per dei frollini perfetti per la prima colazione.

Cheesecake

La cheesecake con latte di cocco è quel dolce fresco e profumato che vi farà fare sempre bella figura davanti agli amici. Ovviamente, vista la presenza del latte vegetale, non necessita di cottura ma bisognerà utilizzare i classici fogli di colla di pesce. Per decorarla basterà aggiungere qualche frutto di bosco insieme a una riduzione degli stessi.

Torta di mele

La classica torta di mele acquista un profumo speciale grazie all’aggiunta del latte di cocco. Perfetta per chi è intollerante ai derivati vaccini, visto che grazie al latte vegetale non sarà necessario aggiungere burro o simili. Ne volete una fetta?