16 modi per decorare una torta al cioccolato

16 idee per una perfetta torta al cioccolato decorata: delicati fiorellini, glassa a specchio, per un compleanno e molto altro ancora.

di Chiara Cajelli 13 Febbraio 2022

In pochissimi saprebbero resistere a una bella torta al cioccolato, che è il dolce ideale in qualsiasi occasione se ce lo si gioca bene: può essere elegante, sofisticato, ideale per una festa, da asporto o per un pic nic, sorpresa sempre gtradita.

Se oltre al gusto tenete anche alla presentazione, potete trarre ispirazione da questi 16 modi per decorare una torta di cioccolato: alcuni sono estremamente semplici, altri richiedono un po’ di manualità, altri ancora che sfideranno la gravità, ma saranno di grande effetto.

Ganache e fiori eduli

Basta poco per rendere una torta al cioccolato elegante e raffinata, ma al contempo semplice e diversa dalle solite: una bella ganache fondente montata e, in superficie, dei fiorellini eduli interi o in petali come si vede in foto. Stupenda da presentare a tavola!

Glassa e confettini festosi

Che meraviglia le torte semplici di compleanno, come quelle di una volta… altro che pasta di zucchero! Se siete d’accordo, adorerete l’idea di una torta al cioccolato ricoperta di glassa e decorata con tanti confettini colorati: basta davvero poco per creare l’atmosfera giusta di festa.

Cocco rapé e glassa a specchio

Questa idea può essere applicata sia a torte intere che a monoporzioni come quelle in foto. Fate una glassa a specchio con base ganache ma frullata con del glucosio in polvere, quindi versatela sul dolce e, non appena si assesta un pochino, rivestite i bordi con cocco rapé.

Fiorellini di mandorle

Per rendere una torta al cioccolato assolutamente meravigliosa, vi basterà una manciata di mandorle intere, con e senza pelle. Usate quelle con pelle per ricreare i petali di un fiore, e un pezzetto di mandorla senza pelle per creare la corolla… non è un’idea pazzesca?

Cream cheese

Se non amate la crema pasticcera, ma al contempo non vi soddisfa l’idea di usare panna montata, c’è una soluzione saporita e originale: la cream cheese, ovvero una crema ottenuta lavorando formaggio spalmabile tipo philadelphia con zucchero a velo e vaniglia. Con il cioccolato crea un contrasto meraviglioso.

Amaretti

Capita, a volte, di sfornare una torta (al cioccolato o no) non proprio magnifica e senza mordente… confermate? Ebbene, mai disperare: basta spennellare la superficie con un goccio di panna e sbriciolarvi sopra abbondanti amaretti sbriciolati grossolanamente.

Se volete partire col piede giusto, seguite questa ricetta!

Frutti di bosco

Prendendo a riferimento lo stesso esempio al punto precedente, una torta un po’ spenta può non solo riprendere vita ma anche decollare aggiungendo una bella cascata di frutti di bosco. Noi, con il cioccolato, adoriamo soprattutto more e lamponi: un tocco di colore, di acidità e freschezza.

Ecco una delle nostre torte preferite con cuore morbido.

Nocciole e salsa mou

Cioccolato, salsa mou, nocciole tritate e belle tostate: immaginate qualcosa di più buono? Noi difficilmente, ed ecco perché vi suggeriamo non solo la ricetta completa, ma anche di replicare questa decorazione sulla vostra torta di cioccolato preferita.

Cacao e cioccolato in scaglie

Minimale, elegantissima, per gli amanti del cioccolato amaro: decorate una torta al cioccolato con abbondante cacao in purezza e scaglie o riccioli di fondente per ottenere in men che non si dica un dessert adatto persino all’occasione più formale.

Ganache e confettura di amarene

Che facciate tortini o torte intere al cioccolato, possiamo suggerirvi una decorazione davvero irresistibile: morbida ganache al cioccolato fondente spremuta su tutta la circonferenza, e riempita al centro con confettura di amarene (per un effetto torta foresta nera) o al frutto che preferite.

Pop corn!

Un tocco informale e molto divertente, se l’occasione può essere tale. Una bella cascata di popcorn lisci oppure aromatizzati al caramello, disposti con casualità o a formare una bella composizione. Se possono stare su una pizza, allora certamente faranno la loro figura anche su una maestosa torta.

Caramello

Che sia in salsa, che sia effetto vetro rotto a scaglie, il caramello con il cioccolato va sempre bene. Potete integrarlo all’impasto oppure sceglierlo solamente come decorazione, darà in ogni caso quel tocco dolce e salino che farà venire l’acquolina al primo boccone. Ecco la nostra ricetta per la salsa di caramello salato.

Drip cake

Per una festa e un compleanno, le drip cake vanno per la maggiore: si tratta di una torta alta e decorata con una salsa che “cola” dai bordi superiori senza coprire tuta la torta. Può essere un effetto anche elegante, se si gioca bene con colori e ingredienti. Nella foto, la tecnica drip rende bene l’idea.

Una nuvola di marshmallow

Vi piace l’idea di rompere schemi e geometria, ma non vi convincono i pop corn? Perfetto, usate i marshmallow! In vendita se ne trovano di tutti i colori e dimensioni: potete usare quelli a treccia, rosa, verdini, azzurrini, grandi e cilindrici, piccini, potete persino abbrustolirli prima con il cannello per creare un effetto bellissimo e bruleè.

Decorazioni eleganti di cioccolato

Non è complicato come temete: basta sciogliere lentamente dell’ottimo cioccolato per renderlo fluido, stenderlo su carta da forno con la forma o la geometria che più ci piace, aspettare che si asciughi di nuovo e staccare con delicatezza la decorazione. Potete usarla così, oppure passarla nel cacao o nel colorante oro in polvere.

Torta al cioccolato… con cioccolatini

Questa idea è decisamente per i più golosi in assoluto, quasi senza vergogna, quelli che mangerebbero a cucchiaiate un barattolo di nutella ma usando come cucchiaio una tavoletta di cioccolato. Per loro, prendete cioccolatini e “merendine” al cioccolato e disponeteli sopra la torta aggiungendo anche ganache, confettini e un buono per andare – poi – dal dentista.