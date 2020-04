L’arte dell’improvvisazione: si potrebbe sintetizzare così il grande aiuto della pasta sfoglia confezionata in cucina. Quel rotolo in frigo è il prezioso alleato, dall’antipasto al dolce, per creazioni di tutto rispetto, fantasiose e anche elaborate, ma che soprattutto si possono realizzare anche all’ultimo minuto.

Insomma, liberate la fantasia, al resto ci pensa la pasta sfoglia confezionata. Ecco come valorizzarla in 15 ricette dalle stelle alla mortadella, alle rose al prosciutto, cornetti al formaggio, sfogliatine al pomodoro, ventagli di mele e tante altre.

Rose di sfoglia con prosciutto e formaggio

Solo 3 ingredienti: il prosciutto cotto, la provola, la vostra insostituibile pasta sfoglia confezionata. Con la giusta forma diventano delle roselline deliziose, prima per la vista, poi per il gusto.

Ecco come, con la nostra ricetta.

Girelle speck e scamorza

Una giravolta di sapori per un aperitivo da far girare la testa. Sono le girelle speck e scamorza, solo 4 ingredienti (all’appello manca solo l’uovo da spennellare) e pronte in un batter d’occhio grazie alla sfoglia confezionata.

Ecco qui la ricetta.

Fiori di sfoglia

Questi fiori fragranti non hanno nulla da invidiare a quelli veri: colorati, profumatissimi e soprattutto commestibili. Ricavate tre cerchietti di pasta sfoglia, ponete olive nere e wurstel alle estremità di ognuno, e con due dita uniteli al centro. Spennellate di uovo e via in forno per 20 minuti.

Stelle di sfoglia con mousse di mortadella

Una bella idea per una cena tête à tête: con le stelle di sfoglia e mousse di mortadella anche l’antipasto diventa romantico. Farcite le stelline con un mix di mortadella e formaggio spalmabile frullati; se non gradite i salumi, potete optare per una mousse al tonno oppure, in versione vegetariana, una crema di fagioli cannellini.

Fagottini salati

Grandi per un piatto unico, monoporzione per un antipasto originale. I fagottini di pasta sfoglia sono semplicissimi da realizzare, e in più sono estremamente versatili. Noi ve li proponiamo in versione salata con patate, fiordilatte e prosciutto cotto, che ne dite?

Torta salata con mele e brie

Quando si dice “torta di mele” scatta subito l’associazione con il dolce profumo che si propaga dal balcone di Nonna Papera: e invece no, stavolta parliamo di una torta salata molto particolare. Mele, brie e rosmarino, da irrorare se volete con una goccia di miele: ed è subito piatto gourmet.

Ecco la ricetta.

Sfogliatine al pomodoro e mozzarella

La tartelletta vien dalla campagna…forse la poesia non faceva proprio così, ma poco importa. Queste sfogliatine con pomodoro e mozzarella ci trasportano in paesaggi bucolici fatti di sapori genuini. Per ricrearli, basta srotolare la pasta sfoglia, condirla con pomodori ciliegino, bocconcini di mozzarella, origano e tanto olio buono.

Cornetti salati

Per la compilation “antipasti”, terminiamo con questi sfiziosissimi cornetti salati, da riempire come volete. Mozzarella, verdure, pancetta, speck, scamorza, salmone… Potete farli tutti uguali o riempirli in modo diverso, e poi pescare. In ogni caso, il risultato sarà un successo.

Torta salata prosciutto e funghi

Torta: salata o dolce, il format ha possibilità infinite. In questo caso champignon, prosciutto cotto e stracchino, un mix esplosivo con cui farcire la pasta sfoglia confezionata.

Ecco qui la ricetta.

Torta rustica di patate, scamorza e tonno

Quando un piatto da solo sfama tante persone e in più si può preparare in anticipo, allora quasi non ha bisogno di essere perfetto: ha già vinto così. Noi però non ci accontentiamo e vi proponiamo un piatto unico buonissimo, la torta rustica di patate, tonno e scamorza.

Ecco qui la ricetta.

Sfogliata napoletana

Una pizza in versione sfoglia? Perché no, soprattutto se avete poco tempo! La sfogliata napoletana assomiglia proprio a una margherita e si prepara in meno di un’ora con mozzarella, pomodorini, basilico e, se volete, una manciata di olive.

Arrosto in crosta

Con la pasta sfoglia confezionata anche le preparazioni più elaborate diventano semplici. Prendete l’arrosto in crosta, ripieno di filetto, funghi e prosciutto crudo: grazie al trucco della sfoglia bastano solo 25 minuti per prepararlo. E Gordon Ramsay muto.

Ecco la ricetta.

Ventagli di sfoglia alle mele

Dopo stelle, fiori e rose arrivano i ventagli, stavolta in versione dolce. Tagliate la pasta sfoglia in triangoli, massaggiateli con marmellata, zucchero e spezie, infine posizionate le fettine di mela. Ci sono voluti 10 minuti, adesso calcolatene altri 10 per la cottura giusto in tempo per l’ora della merenda.

Sfogliatine cioccolato e banana

Cioccolato e banana, musica per le nostre orecchie, anzi per le nostre papille! Ricavate 12 quadrati di pasta sfoglia, coppatene metà al centro e adagiateli sui 6 interi. Spennellate di uovo, cuocete in forno e, una volta raffreddati, riempite i buchi con crema al cioccolato e fettine di banana. Una merenda flash da leccarsi i baffi.

Millefoglie con kiwi e fragole

Pasta sfoglia uguale millefoglie, il dolce che proprio non poteva mancare dalla nostra selezione. Per voi abbiamo pensato a dei carinissimi bocconcini in versione mini, da farcire con formaggio spalmabile, fragole e kiwi.

Ecco qui la ricetta