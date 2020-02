La voglia di torta è un bel problema perché, fra il desiderio e la sua realizzazione materiale, di solito passa parecchio tempo. E se vi dicessimo che abbiamo in repertorio per voi una sfilza di torte veloci da preparare in meno di un’ora? Non preoccupatevi, ce n’è per tutti i gusti: al cocco, alla zucca, con cioccolato, mele e caffè. Ecco 15 ricette semplici e velocissime di torte per colazione e merenda.

Torta al cocco

Veloce, facile e anche light. La nostra torta al cocco vi sembra troppo bella per essere vera? Non siate scettici e correte subito a provare la nostra ricetta.

Torta al limone

Avete 10 minuti di tempo? Usateli per una buona causa, ovvero la torta al limone. Un dessert fresco e leggero a base di limoni, uova, farina e un paio di bicchieri, uno per l’olio e uno per il latte. Più il bicchiere di limonata da sorseggiare mentre ne mangiate una bella fettona.

Torta di mele in padella

Quando sentite “in padella” riferito alle torte, sapete già che risparmiate su più fronti: da una parte il forno, dall’altra il tempo. La nostra ricetta infatti è velocissima, da preparare giusto in tempo per la colazione.

Ecco la ricetta.

Torta al cioccolato in padella

Anche il cioccolato in padella va che è una bellezza. In poco più di mezz’ora la vostra cucina sarà invasa dal più goloso dei profumi.

Ecco qui la ricetta.

Torta veg di carote e mandorle

La torta alle carote e mandorle ha la doppia V: veloce e vegana. Le uova sono sostituite dai semi di lino, il latte vaccino da quello di mandorle e il burro dall’olio di oliva o girasole. Buonissima, leggera e pronta nel giro di un’ora scarsa.

Quadrotti al cacao e caffè

I quadrotti al cacao e caffè ci piacciono già per il nome. Provateli a colazione per una carica pazzesca di gusto ed energia! Pronti in meno di un’ora grazie alla nostra ricetta.

Quadrotti all’arancia

Una torta magica con ben tre consistenze diverse. Quando addentiamo i quadrotti all’arancia e li scopriamo insieme cremosi, budinosi e soffici, li amiamo ancora di più. Unite tuorli e zucchero, il burro sciolto, poca farina, il succo e la buccia grattugiata di un’arancia. Il segreto finale è incorporare gli albumi montati a tre riprese, mescolando dal basso verso l’alto.

Torta 3 ingredienti alla nutella

Avete capito bene, SOLO! TRE! INGREDIENTI! Come non essere entusiasti di questo dolce che si prepara nel giro di 10 minuti? Uova, lievito e nutella: incorporatele bene in una bacinella, versate nello stampo e infornate.

Torta di mele e nutella

Un altro modo intelligente di usare la nutella? Una torta velocissima con le mele co-protagoniste. Pronta in 10 minuti, il resto lo fa il forno.

Ecco la ricetta.

Torta marmorizzata al caffè

Il caffè è l’anima della colazione. Dolce, amaro, con latte, con crema, le possibilità sono infinite. Da oggi ve ne diamo una in più con questa torta marmorizzata al caffè, semplice e deliziosa.

Ecco la ricetta.

Torta veg arancia e cioccolato

Alta e soffice senza uova, latte o burro. Non è un sogno, è la torta veg all’arancia e cioccolato. Mescolate zucchero, olio di semi e succo d’arancia; aggiungete farina, cacao e lievito; infine il cioccolato fondente sciolto. Versate in una tortiera, infornate e, nel giro di una puntata di sitcom (sì e no mezz’ora), il dolce è pronto.

Torta miele limone e zenzero

Guarire dal raffreddore con dolcezza si può, grazie alla torta miele, zenzero e limone. Questi tre ingredienti, uniti a zucchero, uova, burro, lievito e farina, fanno miracoli per il vostro benessere. E per la vostra voglia di dolce da soddisfare.

Torta soffice alla zucca

Ve lo aspettavate? La zucca passa dal salato al dolce con questa deliziosa torta soffice. Preparatela in 15 minuti con la nostra ricetta.

Torta integrale all’acqua con mele e noci

Anche la torta di mele diventa veg grazie al supporto di acqua, farina integrale e noci. Un dolce decisamente leggero, agile e scattante visto che ci vogliono solo 15 minuti per prepararlo.

Ecco qui la ricetta.

Torta cioccolato e ricotta

Finiamo con un trionfo di dolcezza, la torta cioccolato e ricotta che più soffice e golosa non si può. La vostra merenda sarà pronta in un batter d’occhio, basta seguire questa ricetta.