4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022/23: ottava puntata a Ortigia

di Manuela Chimera 22 Gennaio 2023

Tutti pronti per il nuovo appuntamento con 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022/23? Questa volta il van si sposta a Ortigia (Siracusa) per trovare il Miglior ristorante fra innovazione e tradizione. L’appuntamento è, come di consueto, per domenica 22 gennaio 2023 alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su NOW.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese va a Ortigia

Ortigia è la zona che rappresenta il centro storico di Siracusa. Ha la particolarità di essere sorta su un’isola, collegata al resto della città siciliana dal Ponte Umbertide. Proprio qui si è recato il van di Alessandro Borghese, per cercare il Miglior ristorante fra innovazione e tradizione.

Le regole della puntata e il suo svolgimento sono sempre le stesse. In ogni puntata 4 ristoratori si ospiteranno a turno, accompagnati ovviamente da chef Borghese. Appena arrivati nel ristorante di turno, i ristoratori si recheranno in sala pronti a esaminare e criticare la location, l’arredamento e la mise-en-place. Nel frattempo Alessandro Borghese andrà a ispezionare la cucina. Qui valuterà se ci siano errori macroscopici (polvere sulla cappa, coltelli a vista, cibi non etichettati in frigo o in dispensa e via dicendo) e inizierà a dare un’occhiata al piatto o all’ingrediente della categoria Special.

LEGGI ANCHE Alessandro Borghese prova la carne vegetale per Le Iene: i risultati

Ultima categoria ad essere introdotta in gara, lo Special è un ingrediente, un piatto o una modalità di cottura tipica di quella zona: tutti i ristoratori sono chiamati a sfidarsi sul medesimo Special. Ovviamente quest’ultimo cambia di puntata in puntata. Ad Ortigia, per esempio, lo Special è rappresentato dalla caponata.

A fine pranzo, ecco che i ristoratori sono chiamati a dare un voto da 0 a 10 alle cinque categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Alla fine, tutti i voti verranno sommati per decretare il vincitore. Ma attenzione: ai voti dei ristoratori mancano ancora quelli di Alessandro Borghese che con il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato.

I quattro ristoranti in gara ad Ortigia sono:

Alevante Restaurant : Igor è il titolare e chef di questo ristorante del quartiere della Giudecca. La sua è una cucina fusion, frutto di innovazione, ricerca e tradizione. I suoi pianti sono ispirati alla Sicilia, alla Puglia, al Lazio e al Nord Africa. Igor è convinto di essere un’alternativa gourmet adatta sia ai turisti che agli ortigiani. Il locale ha una zona esterna che affaccia su un panorama mozzafiato, con tavoli e sedie bianchi e azzurri

: Igor è il titolare e chef di questo ristorante del quartiere della Giudecca. La sua è una cucina fusion, frutto di innovazione, ricerca e tradizione. I suoi pianti sono ispirati alla Sicilia, alla Puglia, al Lazio e al Nord Africa. Igor è convinto di essere un’alternativa gourmet adatta sia ai turisti che agli ortigiani. Il locale ha una zona esterna che affaccia su un panorama mozzafiato, con tavoli e sedie bianchi e azzurri Macallè Sicilian Bistrot : Maurizio è sia il titolare che lo chef di questo ristorante nella Spidduta. Il suo menu è quello della cucina tradizionale siciliana che si è liberata delle catene del passato. Il locale sorge in un palazzo ricostruito dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ed è allestito come un bistrot moderno, ricco di elementi di arte satirica e led

: Maurizio è sia il titolare che lo chef di questo ristorante nella Spidduta. Il suo menu è quello della cucina tradizionale siciliana che si è liberata delle catene del passato. Il locale sorge in un palazzo ricostruito dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ed è allestito come un bistrot moderno, ricco di elementi di arte satirica e led La Tavernetta da Piero : Angela è la titolare di questo locale nel centro storico di Ortigia. Attiva in sala, il suo locale propone una cucina tradizionale, non molto improntata all’innovazione, ma comunque originale a modo suo. Il locale è rustico, con una mise-en-place di stampo famigliare

: Angela è la titolare di questo locale nel centro storico di Ortigia. Attiva in sala, il suo locale propone una cucina tradizionale, non molto improntata all’innovazione, ma comunque originale a modo suo. Il locale è rustico, con una mise-en-place di stampo famigliare La Locanda Maniace: il locale di Mirko sorge vicino al Castello. Qui nel menu non c’è spazio per la classica cucina siciliana, bensì troveremo una sua rivisitazione moderna. Anzi, il menu cambia di continuo, anche se usa sempre prodotti locali. Il ristorante è piccolo, arredato nei colori del bianco e azzurro. Inoltre vanta un dehors esterno

In precedenza il van di Alessandro Borghese si è recato anche a Fuerteventura, Livorno, Bologna, Edimburgo, Napoli, Cinque Terre e Udine.