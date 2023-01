4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022/23: sesta puntata nelle Cinque Terre

di Manuela Chimera 7 Gennaio 2023

Domani sera non prendete impegni: alle ore 21,15, su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su Now TV in streaming ci sarà il consueto appuntamento con le nuove puntate di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022/23. Siamo arrivati alla sesta puntata (sesta se consideriamo quelle della seconda metà del 2022, nona se consideriamo tutta la stagione 2022/23, ma visto che il programma è stato spezzettato in maniera così irregolare diventa difficile stare dietro alla numerazione corretta delle puntate) e questa volta andiamo nelle Cinque Terre a cercare il Miglior ristorante nel Parco Nazionale delle Cinque Terre.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese: tutti nelle Cinque Terre

Ormai le regole le conosciamo tutti. A turno quattro ristoratori si ospitano vicendevolmente a pranzo o cena. Appena arrivati nel ristorante del ristoratore di turno, ecco che i rivali si recano subito a osservare e criticare la locatione la mise en place. Alessandro Borghese, invece, va a controllare che la cucina sia pulita e a norma (attenzione soprattutto a: togliere i magneti a muro con i coltelli, vietatissimo; togliere i coltelli a vista; ripulire tutto, anche la cappa; separare i diversi cibi in frigo e in dispensa, etichettandoli).

Inoltre in cucina viene rivelato anche quale sia lo Special della puntata: si tratta di un ingrediente o di un piatto tipico della zona, che cambia di puntata in puntata. In questa puntata lo Special saranno le acciughe.

LEGGI ANCHE Alessandro Borghese si inventa una ricetta per Halloween: si chiama Hocus Pocus

Al termine di ogni pranzo, ogni ristoratore darà il suo voto da 0 a 10 in cinque categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Quanto tutti i ristoratori si saranno ospitati vicendevolmente, ecco che sommando i voti capiremo quale ristoratore ha ricevuto più punti. Ma attenzione: non è detto che sia il vincitore in quanto mancano ancora i verdetti di Alessandro Borghese che con il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato. Il vincitore, come sempre, riceverà un premio in denaro da investire nella propria attività e la possibilità di fregiarsi del titolo di Miglior ristorante.

Nelle Cinque Terre i quattro ristoranti in gara sono:

Ristorante Da Luca : ristorante vicino al porticciolo di Vernazza. Il locale di Luca propone un menu con piatti tipici (fra cui trofie al pesto alle acciughe ripiene) e prodotti del suo orto. Il menu non è particolarmente lungo visto che è soprattutto destinato ai turisti. Vanta un dehors con vista sul borgo e il ristorante sorge nelle cantine di un palazzo antico

: ristorante vicino al porticciolo di Vernazza. Il locale di Luca propone un menu con piatti tipici (fra cui trofie al pesto alle acciughe ripiene) e prodotti del suo orto. Il menu non è particolarmente lungo visto che è soprattutto destinato ai turisti. Vanta un dehors con vista sul borgo e il ristorante sorge nelle cantine di un palazzo antico Rio Bistrot : il ristorante di Manuel ha una bella vista sulla baia di Riomaggiore e sorge in un palazzo antico con una terrazza panoramica. L’interno è molto ricercato e in stile gourmet, con pochi coperti e opere d’arte contemporanea. Il menu propone piatti tradizionali rivisitati e gourmet, fra cui le lasagnette alla curcuma con essenza di gambero e la tavolozza di crostaceri al vapore

: il ristorante di Manuel ha una bella vista sulla baia di Riomaggiore e sorge in un palazzo antico con una terrazza panoramica. L’interno è molto ricercato e in stile gourmet, con pochi coperti e opere d’arte contemporanea. Il menu propone piatti tradizionali rivisitati e gourmet, fra cui le lasagnette alla curcuma con essenza di gambero e la tavolozza di crostaceri al vapore Da Ely : il ristorante di Eliana, titolare e chef, si trova in un carruggio di Monterosso. Il locale ha un’atmosfera rustica con accessori realizzati a mano da Eliana. Il menu propone una cucina tradizionale con spaghetti ai frutti di mare, pesto fatto in casa e acciughe proposte in diversi modi

: il ristorante di Eliana, titolare e chef, si trova in un carruggio di Monterosso. Il locale ha un’atmosfera rustica con accessori realizzati a mano da Eliana. Il menu propone una cucina tradizionale con spaghetti ai frutti di mare, pesto fatto in casa e acciughe proposte in diversi modi Il Casello: il ristorante di Francesco si trova sul lungomare di Monterosso e sorge in una ex stazione della ferrovia risalente al 1850. Vanta un giardino interno con vista mare e un dehors panoramico a strapiombo sul mare. Gli interni sono quelli tipici di un’osteria. Il menu è quasi tutto di pesce, con prodotti regionali e le ricette della tradizione della famiglia

Nelle puntate precedenti Alessandro Borghese con il furgoncino di 4 Ristoranti si è recato a Fuerteventura, Livorno, Bologna, Edimburgo e Napoli.