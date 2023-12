4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24: sesta puntata in Costa Azzurra

Dopo la pausa, torna la nona stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese. E in questa sesta puntata il van dello chef viaggia fino in Costa Azzurra

La programmazione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese è sempre stata un po’ strana, con svariate pause durante la messa in onda delle stagioni. Cosa che è avvenuta puntualmente anche con questa: non pensavate mica che fossero finite lì, con la puntuta in Irpinia, vero? Dopo la pausa, ecco che torna 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24, nona stagione di questo format, con la sesta puntata che si terrà in Costa Azzurra.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese: chi vincerà in Costa Azzurra?

Come di consueto, l’appuntamento è per questa sera, domenica 17 dicembre 2023, alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su NOW. Questa volta più che il van poté l’aero, visto che ci si sposta in Costa Azzurra. Ma non fatevi ingannare: anche se siamo in Francia, in realtà la Costa Azzurra è piena zeppa di ristoranti italiani. Dunque ecco che lo chef è partito alla ricerca del Miglior ristorante italiano sulla Costa Azzurra.

La puntata si svolgerà come al solito. A turno i quattro ristoratori in gara si ospiteranno a vicenda (insieme allo chef, ovvio) nel proprio ristorante. Qui i rivali si dedicheranno all’esame e alle critiche della location e della mise en place, mentre Borghese si recherà in cucina insieme al ristoratore di turno per controllare che sia tutto a posto (niente coltelli in vista, cappe pulite, piatti e ingredienti etichettati in frigo e in dispensa con le dovute indicazioni e ben separati fra di loro… Insomma, le solite cose). Inoltre coglierà anche l’occasione per dare una prima occhiata allo Special.

Si tratta della quinta categoria valutata, l’ultima inserita nel format. In ogni puntata i ristoratori dovranno sfidarsi su un piatto, un ingrediente o una tecnica di cottura tipica della loro zona. Per forza di cose, lo Special varierà di puntata in puntata. Inoltre Borghese darà dei punti bonus allo Special che lo avrà colpito di più. Per quanto riguarda la Costa Azzurra, lo Special sarà la pasta allo scoglio.

Finita l’ispezione, ecco che comincia il pasto al termine del quale i concorrenti dovranno dare il loro voto da 0 a 10 a cinque categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Al termine della gara i punti verranno sommati per decretare il vincitore. Ma attenzione: ai punti dei concorrenti vanno sommati quelli di Alessandro Borghese che con i suoi voti potrà confermare o ribaltare il risultato.

Questi sono i quattro ristoranti in gara in Costa Azzurra:

Villa Marina Salvatore : il proprietario, Salvatore, di origini siciliane, si occupa della sala, sceglie il menu insieme agli chef e si dedica all’approvvigionamento delle materie prime. Il suo scopo è quello di promuovere la vera cucina italiana in Francia, cucina imparata dalla nonna. Il ristorante si trova a Villeneuve-Loubet, piccolo comune vicino ad Antibes, nella baia degli Angeli. L’ingresso del locale ha un piccolo dehor esterno con affaccio sul mare, mentre la sala interna è moderna e ricorda la cultura italiana tramite quadri che mostrano personaggi dello spettacolo e scene di film italiani

: il proprietario, Salvatore, di origini siciliane, si occupa della sala, sceglie il menu insieme agli chef e si dedica all’approvvigionamento delle materie prime. Il suo scopo è quello di promuovere la vera cucina italiana in Francia, cucina imparata dalla nonna. Il ristorante si trova a Villeneuve-Loubet, piccolo comune vicino ad Antibes, nella baia degli Angeli. L’ingresso del locale ha un piccolo dehor esterno con affaccio sul mare, mentre la sala interna è moderna e ricorda la cultura italiana tramite quadri che mostrano personaggi dello spettacolo e scene di film italiani Da Tina 33 : la titolare di questo ristorante che si trova a Cannes è Tina. Originaria di Napoli, Tina è anche lo chef del suo ristorante. Molto eccentrica e socievole, non ama le critiche (beh, allora questo è il programmo giusto a cui partecipare, sì sì). Il ristorante si trova lungo una delle vie principali della città. Lo stile, tipico dei tradizionali locali francesi, è elegante e raffinato, con colori fra il bianco e l’azzurro che ricordano il mare

: la titolare di questo ristorante che si trova a Cannes è Tina. Originaria di Napoli, Tina è anche lo chef del suo ristorante. Molto eccentrica e socievole, non ama le critiche (beh, allora questo è il programmo giusto a cui partecipare, sì sì). Il ristorante si trova lungo una delle vie principali della città. Lo stile, tipico dei tradizionali locali francesi, è elegante e raffinato, con colori fra il bianco e l’azzurro che ricordano il mare Chez Vincent-Le Bord de Mer : il titolare del ristorante con affaccio sul mare a Juan Les Pins, una piccola frazione di Antibes, è Vincent. Di origini calabresi, basa il suo menu sul pesce. Un tempo chef, adesso si occupa della sala. Il ristorante è dotato sia di terrazza che di stabilimento balneare

: il titolare del ristorante con affaccio sul mare a Juan Les Pins, una piccola frazione di Antibes, è Vincent. Di origini calabresi, basa il suo menu sul pesce. Un tempo chef, adesso si occupa della sala. Il ristorante è dotato sia di terrazza che di stabilimento balneare Diva Restaurant: il titolare è Francesco. Originario di Milano, si occupa della sala di questo ristorante sito nel porticciolo di Saint Jean Cap Ferrat. In pratica ha aperto anni fa il suo ristorante senza avere molte esperienze nel settore della ristorazione, nonostante abbia fatto i lavori più diversi nel corso della sua vita. Il locale è elegante e chic, molto famoso da queste parti in quanto attira clienti da Nizza e Montecarlo, con una buona fetta di vip in vacanza, grazie anche alla sua vista spettacolare e alle serate musicali

Ricordiamo che in questa nona stagione Alessandro Borghese è stato a Bassano del Grappa, in Umbria, in Calabria, ad Ascoli Piceno e in Irpinia.