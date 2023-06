Antica Pizzeria da Michele presenta la sua prima pizza surgelata

di Luca Venturino 9 Giugno 2023

Ci siamo ormai abituati a vedere l’insegna de l’Antica Pizzeria da Michele un po’ in tutto il mondo – dall’altra parte dell’Oceano Pacifico, nel Regno Unito, in Arabia Saudita, più recentemente in Olanda e naturalmente un po’ per tutta la lunghezza del nostro caro e vecchio Stivale -, ma fino a poco fa c’era un angolo del creato in cui la famosa pizza a “ruota di carro” ancora non aveva fatto la sua comparsa: le corsie del reparto surgelati dei supermercati. Parola chiave – “fino a poco fa”. Eh sì, perché di fatto Da Michele ha appena stretto una collaborazione con Roncadin, azienda con sede a Meduno specializzata proprio nel settore dei surgelati, per mettere a punto una pizza margherita surgelata che presto farà il suo approdo nei supermercati del Bel Paese.

Antica Pizzeria da Michele presenta la margherita surgelata: tutti i dettagli

Siamo certi che vi sarà già capitato: nello stomaco avete quella famosa voragine a forma di pizza, un vuoto apparentemente senza fondo che può essere riempito solo ed esclusivamente da una margherita che esce dai bordi dal piatto. La fila all’esterno dell’Antica Pizzeria da Michele, tuttavia, è più lunga di quanto il vostro stomaco possa tollerare – d’altronde proprio per questo motivo il marchio ha deciso di aprire un secondo locale in quel di Torino, una sorta di succursale del primo dedicato esclusivamente all’asporto e al delivery, così da snellire la domanda dei golosi.

Ci viene da pensare che l’introduzione della margherita surgelata sia, in questo senso, una toppa a questa particolare problematica – non hai tempo per attendere la fila in pizzeria? Non c’è problema: avviati verso il supermercato più vicino e nel reparto surgelati ci sarà la nuova margherita firmata Antica Pizzeria da Michele. Stando a quanto lasciato trapelare la nostra protagonista, che vanta appena cinque ingredienti nel suo impasto, sarà di fatto commercializzata in un pack in fibra vergine che consente di gustarla direttamente dal cartone.

“Con un lungo lavoro di ricerca e sperimentazione” ha commentato Dario Roncadin, amministratore delegato dell’omonima società “gomito a gomito con il pizzaiolo de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, Antonio Falco, abbiamo reso adatta alla surgelazione la ricetta originale de l’Antica Pizzeria Da Michele, che vanta più di 150 anni di storia, rimasta inalterata nel tempo mentre si succedevano delle generazioni. Si tratta di un prodotto eccezionale, che mantiene tutte le caratteristiche dell’originale”.

Entusiasmo condiviso anche dall’altra parte del banco degli affari: “L’incontro con Roncadin, in un’interessante partnership tra nord e sud Italia, ha permesso che quest’idea si trasformasse in una realtà solida e di qualità” ha spiegato Alessandro Condurro, amministratore delegato de l’Antica Pizzeria da Michele. “Ora possiamo affermare che, dopo tre anni di studio, siamo pienamente soddisfatti del prodotto e pronti a portare la nostra pizza direttamente nelle case delle persone, per restarci ed essere sempre presenti e soddisfare anche questa fetta di mercato”.