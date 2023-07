Lichees freschi di Feizixiao: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 18 Luglio 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alla Salsiccia casareccia di Tiberina carni, al Taleggio di Emilio Mauri – Pasturo e alla Tartare di bovino di diversi marchi: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto dei Lichees freschi di Feizixiao a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 17 luglio 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio in questo caso non è stata indicata la data precisa dei controlli effettuati.

Lichees freschi di Feizixiao: richiamo per pesticidi

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Lychees, mentre il marchio del prodotto è Felizixiao e il nome o ragione sociale dell’OSA con cui il prodotto è commercializzato è CM Foodmarket srl, quello con la sede dello stabilimento in via Gaudenzio Fantoli 15/9 a Milano. In questo caso, sull’avviso di richiamo non sono indicati né il marchio di identificazione dello stabilimento, né il nome del produttore e relativa sede dello stabilimento.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato come 23008, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 20 luglio 2023 e l’unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico. Più precisamente, a seguito di un rapporto di analisi arrivata in data 13 luglio 2023, la partita con il numero di lotto sopra menzionato è risultata non conforme a causa della presenza di residui di pesticidi oltre gli MRL previsti ai sensi del Regolamento CE 396/2005.

Nelle avvertenze viene specificato di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione se già acquistato e presente in casa, bensì di restituirlo presso il punto vendita di acquisto.

Purtroppo nell’avviso di richiamo non viene specificato di quali pesticidi si tratti, dunque non è possibile capire a quale sintomatologia prestare attenzione in caso di eventuale ingestione.

Se siete interessati ad altri richiami per rischio chimico, ecco che di recente sono stati anche ritirati dal commercio alcuni lotti delle Caramelle Jelly Straws di Speshow, del Garam Masala miscela di spezie indiane di Schani, delle Sardine salate di Stella, della Farina di mais per polenta istantanea di Molino Riva, dei Fagioli all’occhio nero di Casillo Pasquale, del Preparato per budino al cacao bio di Baule Volante, del Cacao in polvere e Preparato per cacao in tazza di Baule Volante e delle Patatine Sweet Peppers di Vipa Chips.