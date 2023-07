Caramelle Jelly Straws di Speshow: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 12 Luglio 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al al Taleggio di Emilio Mauri – Pasturo, alla Tartare di bovino di diversi marchi e al Canestrato di Totò di Produttori Formaggi: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto delle Caramelle Jelly Straws di Speshow a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella dell’11 luglio 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 7 luglio 2023.

Caramelle Jelly Straws di Speshow: richiamo per additivi

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Speshow Jelly Straws 300gr, mentre sia il marchio del prodotto che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Speshow. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è sempre Ducth FBO Beagley Copperman B.V., quello con la sede dello stabilimento in Olanda (The Netherlands, l’avviso di richiamo non specifica ulteriormente l’indirizzo di tale sede, ma solo il paese di origine).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato con la sigla LOT – 103638, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 23 settembre 2023. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione nel sacchetto di plastica da 30 x 300 grammi di prodotto.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, più precisamente la presenza di due additivi non autorizzati:

E407 : è la carragenina, un polisaccaride naturale estratto dalle alghe rosse. Ad elevate concentrazione può causare meteorismo e flatulenza causate dalla fermentazione dei batteri intestinali

: è la carragenina, un polisaccaride naturale estratto dalle alghe rosse. Ad elevate concentrazione può causare meteorismo e flatulenza causate dalla fermentazione dei batteri intestinali E410: è la farina di semi di carrube, additivo usato come addensante, emulsionante e gelificante. Può causare reazioni allergiche con rinite e asma, mentre ad alte dosi può causare meteorismo, flatulenza, gonfiore addominale e diarrea. Essendo la carrube un legume, poi, particolare attenzione devono prestare i soggetti allergici alle leguminose

Nelle avvertenze viene solamente ricordato di richiamare il prodotto dalla vendita. Tuttavia in questi casi l’indicazione è sempre quella di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione se già acquistato e presente in casa.

Se siete interessati ad altri richiami per rischio chimico, ecco che di recente sono stati anche ritirati dal commercio diversi lotti del Garam Masala miscela di spezie indiane di Schani, delle Sardine salate di Stella e della Farina di mais per polenta istantanea di Molino Riva.