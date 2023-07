Sardine salate di Stella: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 4 Luglio 2023

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Canestrato di Totò di Produttori Formaggi, alla Mortadella delicata di Freschi per te e al Salame Novellino di Fattorie Novella Sentieri: è stato ritirato dal commercio un singolo lotto delle Sardine salate di Stella a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 4 luglio 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 3 luglio 2023.

Sardine salate di Stella: richiamo per istamina

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Sardine salate, mentre il marchio del prodotto è Stella. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 2567 CE, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Stella srl, quello con la sede dello stabilimento in via Ticino 54 a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato con la sigla 28 07 23, che coincide con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 28 luglio 2023. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione in vaschette da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la possibile presenza di istamina che supera i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione e di riconsegnarlo presso il punto vendita di acquisto se già acquistato e presente in casa.

Per quanto riguarda l’istamina, solitamente possono comparire sintomi dell’intossicazione nota come sindrome sgombroide quando si consumano pesci che presentano livelli di istamina di 400 mg/kg (normalmente il pesce fresco ne dovrebbe contenere al massimo 10 mg/kg). Come sintomi abbiamo:

nausea

vomito

diarrea

dolori addominali

mal di testa

disturbi di circolo

febbre

difficoltà respiratorie

eruzione cutanea

prurito

Particolarmente a rischio sono le persone che manifestano forme di intolleranza all’istamina e che non riescono a metabolizzare bene l’istamina, motivo per cui anche dosi basse possono scatenare la sindrome.

