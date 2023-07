Canestrato di Totò di Produttori Formaggi: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 1 Luglio 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alla Farina di mais per polenta istantanea di Molino Riva, ai Fagioli all’occhio nero di Casillo Pasquale e ai Biscotti frollini all’uvetta e misti di I Fortini: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto del Canestrato di Totò di Produttori Formaggi a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 30 giugno 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 27 giugno 2023.

Canestrato di Totò di Produttori Formaggi: richiamato un lotto

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Canestrato di Totò, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è CE ITD6L2N. Invece, sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato che il nome del produttore è sempre C.P.F. Soc. Coop. Produttori Formaggi, quella con la sede dello stabilimento in via degli Artigiani 4 a Vetralla, in provincia di Viterbo, nel Lazio.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato come 06/04/2023 (verosimilmente la data di produzione), quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 6 dicembre 2023. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla forma dal peso variabile di 1,8 – 2 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico. Purtroppo questa volta sull’avviso di richiamo pubblicato sul sito Salute.gov non è stata specificata la causa esatta ossia l’agente patogeno responsabile del richiamo. Nelle avvertenze viene specificato di non vendere il numero di lotto sopra indicato e di restituirlo al fornitore con annessa bolla di reso. Va da sé che, in questi casi, l’indicazione è anche quella di non consumare il suddetto numero di lotto se già acquistato e presente in casa.

Se siete interessati ad altri richiami per rischio microbiologico, ecco che di recente sono stati anche ritirati dal commercio diversi lotti della Mortadella delicata di Freschi per te, del Salame Novellino di Fattorie Novella Sentieri, dell’Antipasto Parma Dop Igp di Regione che vai (richiamo pubblicato sul sito di Aldi), della Salsa di tonno e radicchio di Cucina Nostrana, del Vitel Tonnè Viva la Mamma e Il Buongustaio, della Pancetta tesa salata di Salumificio Bonalumi, del Gorgonzola DOP dolce di Malga Paradiso e Lettere dall’Italia, della Mozzarella della Val Trebbia di Cascina Bosco Gerolo e del Salame nostrano dolce di Mariga.