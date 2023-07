Garam Masala miscela di spezie indiane di Schani: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 5 Luglio 2023

Mortadella delicata di Freschi per te e al Salame Novellino di Fattorie Novella Sentieri: è stato infatti ritirato dal commercio un singolo lotto del Garam Masala miscela di spezie indiane di Schani a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 5 luglio 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 29 giugno 2023.

Garam Masala miscela di spezie indiane di Schani: richiamo per ossido di etilene

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Schani Garam Masala miscela di spezie indiane, mentre il marchio del prodotto è Schani Garam Masala. Sull’avviso di richiamo non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è sempre Global Foods Trading GmbH, quello con la sede dello stabilimento in Am Winkelgraben 1a a Biebesheim, in Germania.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato con il codice L01 / NA / W28, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del mese di giugno 2024 e l’unità di vendita rappresentata o dalla confezione da 100 grammi o dalla confezione da 400 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico. Anzi: l’avviso di richiamo parla di un rischio grave per la salute dei consumatori a causa di un pericolo di tossicità acuta da ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione se già acquistato e presente in casa o in dispensa, bensì di riconsegnarlo presso il punto vendita di acquisto.

L’ossido di etilene viene utilizzato per la sua capacità di uccidere batteri, muffe e funghi. Tuttavia è un composto assai tossico (considerate che viene usato per produrre il glicole etilenico, il liquido antigelo) che può causare sintomi come:

mal di testa

confusione mentale

convulsione

coma

dispnea

versamento toracico

tumore al fegato

aborto

mutazioni

cataratta

Se siete interessati ad altri richiami causati da un rischio chimico, ecco che di recente sono anche stati ritirati dal commercio alcuni lotti delle Sardine salate di Stella, della Farina di mais per polenta istantanea di Molino Riva e dei Fagioli all’occhio nero di Casillo Pasquale.