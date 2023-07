Taleggio di Emilio Mauri – Pasturo: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 11 Luglio 2023

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Garam Masala miscela di spezie indiane di Schani, alle Sardine salate di Stella e alla Farina di mais per polenta istantanea di Molino Riva: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto del Taleggio di Emilio Mauri – Pasturo a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella dell’11 luglio 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 7 luglio 2023.

Taleggio di Emilio Mauri – Pasturo: richiamo per Listeria monocytogenes

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Taleggio 200g, mentre il marchio del prodotto è Taleggio 200g Emilio Mauri e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 03 48 CE. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è sempre Emilio Mauri S.p.A., quello con la sede dello stabilimento in via Provinciale 11 a Pasturo, in provincia di Lecco, in Lombardia.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato con la sigla 4312416, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 26 luglio 2023 e l’unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente il presunto superamento dei limiti di legge per quanto riguarda la Listeria monocytogenes (Reg. CE 2073/2005). Nelle avvertenze viene chiesto di riconsegnare il prodotto presso il punto vendita di acquisto. Ovviamente se il suddetto lotto fosse già stato acquistato e presente in casa, non deve essere assolutamente consumato. In caso di ulteriori chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo email mauri@mauri.it.

Ricordiamo che la Listeria monocytogenes è responsabile di un’intossicazione alimentare che va sotto il nome di listeriosi. Talvolta, nei soggetti adulti e sani, può apssare quasi in forma asintomatica. Più spesso, invece, causa sintomi che sono simili a quelli di tutte le altre forme di gastroenterite:

nausea

vomito

dolori addominali

diarrea

talvolta, ma non sempre, febbre

Tuttavia in alcuni casi particolari, come soggetti anziani, con altre patologie in corso o immunodepressi, ecco che possono manifestarsi sindromi più gravi, con forme di encefalite, meningite o setticemia.

