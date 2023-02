Spitztube – Prodotto dolciario da forno di Schuster: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 21 Febbraio 2023

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alla Battuta di bovino di Cascina La Marchesa e Fior Fiore Coop, al Pesto con basilico genovese DOP senz’aglio di Esselunga Bio e al Jumbo Pack Sweet Supari di Bombay: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto dei biscotti Spitztube – Prodotto dolciario da forno di Schuster a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella di un paio di giorni fa, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non è indicata la data dei controlli effettivi.

Spitztube – Prodotto dolciario da forno di Schuster: richiamo per nocciole

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Spitztube 4 pezzi 250g – Prodotto dolciario da forno, mentre il marchio del prodotto è Spitztube 4 pezzi 250g – Schuster. Invece, il marchio di identificazione dello stabilimento è Schuster S.r.l., mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Schuster S.r.l., con sede dello stabilimento in Laudes 139, a Malles, in provincia di Bolzano, in Trentino-Alto Adige.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato come TMC 08.01.22, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’8 gennaio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 4 pezzi da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente la presenza dell’allergene “frutta a guscio nocciole” non dichiarato in etichetta. Nelle avvertenze viene solamente suggerito di restituire il prodotto presso il punto vendita di acquisto. In generale, in questi casi il consiglio è quello di non consumare il numero di lotto sopra indicato se si è allergici alle nocciole (in teoria, in questi casi, per le persone non allergiche alle nocciole non dovrebbero esserci problemi di sorta, ma ovviamente il richiamo avverte tutti di non consumare il prodotto in questione).

Come sintomi, l’allergia alle nocciole può provocare:

prurito in bocca

orticaria, angioedema, prurito cutaneo

rinite e congiuntivite allergica con scolo sieroso

nausea, vomito, diarrea e dolori addominali

tosse

difficoltà respiratoria

dispnea

shock anafilattico

morte

Sempre per rimanere in tema di richiami per rischio allergeni, di recente sono stati anche ritirati diversi lotti dei Biscotti al farro del Panificio Backerei Moser, del Prosciutto cotto Sapor di Cascina, La Bottega del Gusto e Motta, dei Biscotti frolla Mini Spitzbuben di Panificio Harrasser, dei Brownie al cioccolato fondente di Eurochef Italia e della Mayo di Soya senza uova di Cerealterra.