Gallette riso lampone di dmBio: richiamo per rischio microbiologico

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Muesli croccante con cioccolato, uvetta e nocciole di Selex, al Muesli Croccante Naturera Cereals di General Fruit e all’Hummus senza aglio di Le Cotte: è stato infatti ritirato dal commercio un singolo lotto delle Gallette riso lampone di dmBio a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 24 agosto 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 4 agosto 2023.

Gallette riso lampone di dmBio: richiamo per funghi da muffe

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è dm Bio Gallette riso lampone 35 g, mentre il marchio del prodotto è dmBio. Sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è sempre dm Drogherie Markt srl. Invece, il nome del produttore è Sanorice Netherland bv, quello con la sede dello stabilimento in Inductorstraat 72 a Veenendaal, nei Paesi Bassi.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato con la sigla NL 157, quello che si presenta con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 4 giugno 2024. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 35 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente la possibile contaminazione da funghi della muffa. Nelle avvertenze si avvisano i clienti che avessero già acquistato il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione a non consumarlo se già presente in casa. Dovranno invece riconsegnarlo presso il punto vendita dm più vicino. Il prodotto verrà sostituito con un articolo a scelta. Tuttavia, in caso di differenza di prezzo, è comunque previsto il rimborso o l’integrazione dell’importo.

L’azienda si scusa poi per i disagi arrecati e invita tutti, in caso di domande, a telefonare al Servizio consumatori che rimane a disposizione al numero 800 111 882.

